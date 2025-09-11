Malestar. Sergio Nervi dará una conferencia, sólo presencial, sobre “El malestar en la satisfacción” el viernes 12/9, a las 19:30. Y Marcela Varela hablará el sábado 13, a las 10, presencial o virtual, sobre el Seminario 18 de J. Lacan “De un discurso que no fuera del semblante”, en el marco del Curso Anual 2025 de Colegio Estudios Analíticos. Para más datos, escribir a [email protected].

Curso. el Taller de Psicoanálisis de Santa Fe invita al Curso 2025 “Clínica de las neurosis y psicosis”. Próxima clase, el sábado 13/09 a las 9. Maximiliamo Mó hablará sobre “Variaciones de la angustia en neurosis y psicosis” y Aníbal Mendiburo sobre “Neurosis, psicosis y cosas peores”. Presentación clínica Germán Valencia (Colombia), comentario de Cecilia Cetta. Inscripción abierta, [email protected] y en www.tallerpsicoanalisis.com.ar.

Conversación. Biblioteca de la EOL Sección Rosario invita al diálogo entre Virginia Thedy, Rolando Gianzone y Guillermo Fantoni, con la coordinación de Natalia Thomas. El miércoles 17, a las 18, en la Biblioteca Argentina. Sin arancel. Instagram EOL Rosario.

Libertad. Se presenta en Homo Sapiens el libro de Alejandro De Giovanni Fluir hacia el eje. La libertad de elegir el cambio, el jueves 18/09, a las 18:30 en Sarmiento 829.