Distintas expresiones vienen dando cuenta de fallas en la situación edilicia de las escuelas en el interior provincial. Ayer ese reclamo se expresó en el norte y el sur de la geografía salteña.

Mientras, entre la docencia hay descontento con la decisión del gobierno provincial de hacer descuentos considerados "excesivos" en los sueldos por los días de paro a fines de julio y en la primera quincena de agosto, en desacuerdo con la oferta salarial.

Además, se quitaron licencias gremiales con goce de haberes al Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (SITEPSA), el que había convocadoa las medidas de fuerza. La base del descontento se erige sobre el antecedente de la cesantía de 120 educadores que mantuvieron una huelga entre 2023 y 2024.

En contraste con este contexto, para hoy a las 10, la Secretaría de Gestión Educativa del Ministerio de Educación de la provincia invitó a “todas las instituciones educativas de la provincia a participar del proyecto ‘Cantar a la Alegría’" una propuesta destinada a "rendir homenaje a nuestros docentes y a fortalecer los lazos de unión, gratitud y esperanza en la comunidad educativa”, indica la notificación enviada por la dependencia gubernamental.

La iniciativa consiste que, en simultáneo, a esa hora, todos los estudiantes de los distintos niveles educativos de gestión pública y privada de la provincia “entonen el Himno a la Alegría, himno universal de paz y fraternidad”.

“Aulas en habitaciones docentes”

Miguel Acevedo, cacique de Pozo El Tigre, en Santa Victoria Este, municipio del departamento Rivadavia), contó a Salta/12 sobre la situación de la Escuela 4162 “Buena Fe”. “Desde hace tiempo el edificio está descuidado. Hoy en día las chapas están agujereadas y llueve adentro”, dijo.

A ello sumó que son 250 alumnos para 7 aulas. Algunas de ellas, contó, fueron acondicionadas como lugar de estudio dado que antes eran habitaciones para los docentes que iban a impartir clases. “Como ahora los docentes viven en Sante Victoria Este están libres las habitaciones. Pero los chicos se quedan apretados y sin espacio”, afirmó el referente wichí.

Tan amontonados están, ejemplificó, que para salir del aula algunos tienen que “brincar sobre las mesitas”. Dijo que, sin embargo, “ni directivos ni docentes pueden decir nada por temor a sanciones o peor, a que los echen”.

Acevedo agregó que las infancias que asisten al jardín “no tienen baño y hacen sus necesidades en el patio o atrás de la escuela, al aire libre”.

El cacique dijo que vienen haciendo pedidos desde hace más de dos décadas para que se resuelvan estas falencias, pero “nadie hace nada. Nadie escucha”.

La supervisora de la zona, Gabriela Sánchez, ratificó que hay un antiguo pedido de construcción de un aula para el nivel inicial, solicitud que se renovó en 2023.

“En realidad, esa escuela funcionaba con una plurisala (es decir, que los chicos y chicas de distintos grados aprendían en una misma aula), por eso era óptima para albergar a la cantidad de niñitos que había”, contó.

Sin embargo, hace unos años la población creció y se decidió ceder un aula de nivel primario a nivel inicial para tener sala de 5 y sala de 4.

El aula está dentro del predio de la escuela “y el nivel primario sí tiene baños”, que son los que utilizan los niños y niñas de nivel inicial, afirmó la superviosra. “Cada vez que quieren usarlos, o la docente o el auxiliar bilingüe los acompaña”, afirmó.

En cuanto a las respuestas por la infraestructura, indicó que desde “el año pasado se detuvieron todas las obras de construcción”. Sin embargo, dijo que estas mejoras también dependen de la matrícula.

Una maestra herida

Por otro lado, el martes último los adultos a cargo del alumnado de la Escuela Edgar Leal de Rosario de la Frontera (cabecera del departamento del mismo nombre, en el sur de la provincia) se manifestaron luego de que una docente resultara herida el día antes, cuando un ventiluz se desprendió y le cayó en la cabeza mientras daba clases.





En la protesta, padres y madres afirmaron que la condición edilicia de la escuela es desastrosa y solicitaron condiciones seguras para seguir enviando a sus hijos e hijas.

Según indicaron medios de comunicación de la zona, entre los principales reclamos figuran techos en mal estado, ventanas sueltas, falta de mantenimiento general y riesgos eléctricos.

“En vez de criticarlo a Milei, que el gobernador (Gustavo Sáenz) vaya y solucione lo de la escuela. No solo esta escuela, son varias escuelas de Rosario de la Frontera”, dijo una madre en la protesta en referencia a las últimas expresiones del gobernador salteño, sobre los incumplimientos del Gobierno nacional y la retención de fondos.

El gobierno de Salta destacó ayer que en los últimos cinco días habilitó dos nuevos edificios escolares. En Tartagal se inauguró la nueva infraestructura en la comunidad de Tranquitas, donde asisten 60 jóvenes al Secundario. En Cachi, abrió la primera técnica del municipio.