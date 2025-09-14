DOMINGO 14

CINE

El príncipe de Nanawa Continúan las funciones de una de las experiencias cinematográficas del año. Explica sobre su directora Clarisa Navas: “Una pasarela divide Argentina de Paraguay. En el aire flota el guaraní y el castellano. En medio de ese ritmo vertiginoso, conocí a Ángel, a sus nueve años. Al escucharlo hablar prometí volver a verlo. Un año después regresé y comenzamos a hacer una película juntos. El paso de la niñez a la adolescencia se mueve en estas imágenes entre preguntas, ausencias y una potencia de resistir contra todo”.

A las 20, en el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $12000.

Ánimu En la película de Miguel Kohan, Wara es una adolescente indígena atacameña de Jujuy que desanda un camino de contradicciones luego de mudarse de La Puna a Palpalá. La mudanza coincide con la muerte de su abuela paterna, referente cercana de sus orígenes, que la lleva a repensar sobre cómo sostener sus raíces. En la escuela secundaria de artes audiovisuales donde asiste, la propuesta de un corto le sirve de excusa para investigar las innumerables preguntas que le dejó su abuela sin contestar.

A las 19, en el Cine Arte Cacodelphia, Roque Sáenz Peña 1150. Entrada: $8500.

Partió de mí un barco El punto de partida que toma Cecilia Kang (Mi último fracaso) es el de las comfort women, eufemismo utilizado para denominar a las mujeres reducidas a esclavitud sexual por parte del ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Kang retoma ese tema desde Argentina convocando a Melanie Chong, una actriz hija de coreanos quien debe aprender un texto en el que una de esas mujeres cuenta cómo fue la vida después de aquella traumática experiencia.

A las 20.15, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $5400.

MÚSICA

Ciclo Aura Se presenta una propuesta inédita que reúne a las voces más extraordinarias de la lírica internacional contemporánea. Hoy será el turno de una de las grandes revelaciones internacionales: Aigul Akhmetshina, mezzosoprano rusa que deslumbra en los principales escenarios del mundo con su voz poderosa, técnica impecable y un magnetismo escénico inigualable. Aigul se presentará junto al pianista Jonathan Papp, en un recital con obras de Rossini, Donizetti, Saint-Saëns, Cilea, Bizet, entre otros compositores.

A las 17, en el Teatro Colón, Cerrito 628, $15725.

FOTOGRAFÍA

Alejandra Brátin En el marco de la Foto Bienal Avellaneda, se exhibirá la muestra Canción interior, una obra fotográfica que traza un puente entre el pasado y el presente de la inmigración galesa en la Patagonia, A su vez, Brátin toma esta colonia como punto de partida para reflexionar y expandir una temática más allá de sus particularidades.

Hasta el 30/9, en el Instituto Municipal de Arte Fotográfico y Artes Audiovisuales, Colón 451, Avellaneda. Gratis.

LUNES 15

MÚSICA

Primavera Jazz Sessions Por primera vez en Argentina un club de jazz reúne a algunas de las figuras más relevantes del género a nivel mundial. Desde la energía innovadora de Banda Sorpresa hasta la elegancia vocal de Stacey Kent, pasando por Buster Williams y Lenny White, entre otros. Esta noche se presenta el prestigioso Edu Ribeiro Trio de Brasil junto al saxofonista canadiense Seamus Blake (foto), a quienes se suman la potente voz de Zakiya Hooker junto a la Antigua Jazz Band.

A las 20 y 22.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $15000.

ARTE

Sebastián Camacho Simulacro para comenzar un recuerdo es una muestra que nace de caminar y deambular por la ciudad, práctica que se ha hecho presente de distintas maneras a lo largo de la obra del artista. El trabajo de Camacho propone una tensión entre materiales precarios y la monumentalidad de las estructuras urbanas, invitándonos a reflexionar sobre nuestra relación con el entorno. Con curaduría de Alberto Passolini.

De lunes a viernes de 14 a 19 y sábados de 15 a 19, en Gachi Prieto, Uriarte 1373. Gratis.

Dalila Puzzovio Continúa una retrospectiva que presenta la trayectoria de más de seis décadas de esta gran artista argentina. La exposición destaca la manera en que Puzzovio entiende la identidad como una performance o una construcción teatral, como un modo de mostrarse, cargado de ficción y creatividad. Su trabajo con el cuerpo son algunos de los hilos que recorren su producción desde el comienzo y resuenan con una fuerza renovada en el presente.

De miércoles a viernes de 11 a 19, sábados y domingos de 11 a 20, el Museo Moderno, Av. San Juan 350. Entrada: $5000.

CINE

Oda amarilla Se exhibe el primer largometraje de Lucía Paz, un retrato personal sobre su propia madre, otrora destacada psiquiatra y especialista en medicina legal, que está perdiendo la memoria como consecuencia de la enfermedad de Alzheimer. Escribe Diego Brodersen sobre la película: “El documental del yo y sus vertientes intrafamiliares han ganado un espacio tan relevante en el cine de lo real, tanto el local como el internacional que, sin riesgo de caer en desmesuras, podría considerárselo un género en sí mismo. Oda amarilla entra de lleno y desde su misma génesis en ese territorio tan amplio como resbaladizo”.

A las 17.05 y 21.55, en el Cine Cosmos UBA, Av. Corrientes 2046. Entrada: $2500.

ETCÉTERA

Estallará La Isla Se llevará adelante una nueva edición del ciclo de poesía con lecturas de Paulina Aliaga y Malén De Felice, coordinado por Marina Cavalletti y Bebe Ponti. Además, será una noche con música de raíz con la presencia de la cantautor cordobés Lucas Heredia.

A las 20 en Je Suis Lacan, Balcarce 749. Gratis.

MARTES 16

MÚSICA

Alex Anwandter El artista chileno regresa nuevamente a Buenos Aires con tres noches llenas de sorpresas. Tras la exitosa presentación en el festival Buena Vibra, Anwandter se ha convertido en un brutal referente identitario, cultural y social que vuelve al escenario donde dio sus primeros pasos en la escena porteña. Con un show íntimo, de mucha intensidad, con la teatralidad y el hipnotismo de sus canciones el artista trasandino repasará El diablo en el cuerpo (2023) y todos sus discos anteriores. Esta noche abrirá Juana Rozas.

A las 21, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $22000.

Ciclo Visagë Continúa el ciclo que cruza generaciones musicales con Incluso Si Es Un Susurro Soviético (foto). La banda irrumpe con fuerza en la escena indie uruguaya con un sonido único que fusiona surf, post-punk e indie pop. Influenciada por la sonoridad de bandas independientes rusas como Motorama, Sonic Death y Utro, y cautivada por la estética soviética, explora temáticas profundas como la depresión, la autoestima y la búsqueda de identidad. Completa la noche Adicta.

A las 20.30, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Entrada: $7500.

ETCÉTERA

Diego Rojas Se presenta el libro de quien fue uno de los periodistas culturales más destacados de su generación, fallecido en 2024. Los días de la zona transcurre en una Argentina alternativa donde sigue la dictadura. Hace cincuenta años, el gobierno militar masacró a los militantes y ahora usa a la comunidad inmigrante de Bolivia como el mal que amenaza a la nación. La aparición de varios cadáveres de bolivianos torturados desata una cadena imparable de acontecimientos. Participan: Elsa Drucaroff, Olga Viglieca, Claudia Piñeiro y Martín Sivak.

A las 18.30, en Dain Usina Cultural, Nicaragua 4899. Gratis.

TEATRO

Lucy en el cielo Es una comedia dramática que se da en el marco de un thriller psicológico. Lennon como referente cultural de varias generaciones, a través de The Beatles, cautiva al personaje en aquella creencia popular de que el tema “Lucy en el cielo con diamantes”, dadas su sigla LDS y su letra críptica, tienen un efecto alucinógeno. La semilla que The Beatles sembraron en el siglo pasado probablemente no haya mostrado aún todos sus frutos, esa influencia en la sociedad y en la cultura sea el código que cada uno debe decodificar de su vida y de sí mismo. Dirige Gustavo Andres Rocco.

A las 20, en el Teatro Border, Godoy Cruz 1838. Entrada: $16000.

ARTE

Blanco + Alvarado Se presenta Amanecemos piedras, una exhibición de los artistas chilenos Pablo Rodríguez Blanco y Jaime Alvarado. La muestra invita a explorar la conexión entre el arte y el juego, destacando las infinitas posibilidades que ofrecen los materiales y el diálogo continuo que se gesta entre la obra y la memoria.

De lunes a viernes de 14 a 19 y sábados de 15 a 19, en Gachi Prieto, Uriarte 1373. Gratis.

MIÉRCOLES 17

CINE

Pina A propósito de las jornadas que conmemoran los 45 años de la primera visita de Pina Bausch a Buenos Aires, se proyectará el largometraje de Wim Wenders dedicado a la figura de la coreógrafa alemana. Bausch es legendaria, tan célebre como Isadora Duncan y Martha Graham. Diseñadas para despertar emociones en el espectador, la sinestesia de sus coreografías se pueden experimentar como si ella estuviera interpretándolas en carne y hueso.

A las 20.30, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Gratis.

ARTE

Pablo Siquier No sé qué sentir es la nueva muestra individual de este artista. La muestra está acompañada con texto de Pablo Katchadjian, quien adelanta: “Siquier se adentra en lo imprevisto con la misma fascinación que guió toda su obra, pero esta vez cediendo a una apertura que, como una curva a fondo, transforma el recorrido”.

De martes a sábados de 14 a 19, en la galería Ruth Benzacar, Velasco 1287. Gratis.

Chiachio & Giannone La dupla artística presenta Refugio, su nueva muestra, donde reinterpretan el género de la naturaleza muerta barroca para pensar el presente. La exhibición estará acompañada por un texto de Leandro Martínez Depietri. En 2018, los artistas diagnosticaron que “la naturaleza quedará reducida a un florero”. Esa imagen se transforma aquí en alegoría del colapso ecológico contemporáneo: el florero como refugio último de flora y fauna, belleza preservada tras la muerte. Sus composiciones con flores y animales interpelan nuestra relación con la abundancia, el consumo y la fantasía colonial.

De martes a sábados de 14 a 19, en la galería Ruth Benzacar, Velasco 1287. Gratis.

Una nueva escena Como parte de los programas públicos de la exhibición Pintura italiana hoy: una nueva escena, se lleva a cabo un recorrido guiado a cargo del Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires. Alojada en dos salas del séptimo piso, la muestra reúne obras de 27 artistas jóvenes representantes de las principales tendencias y ejes temáticos de la pintura contemporánea en Italia.

A las 18, en el Palacio Libertad, Sarmiento 151. Gratis.

MÚSICA

Galean Este músico, productor, compositor y poeta formó parte de Aloe, hoy banda de culto en la escena independiente argentina. El artista se presenta con dos proyectos en pleno crecimiento: 3d2 Chacatrap es una propuesta musical innovadora que rompe esquemas al fusionar géneros folklóricos argentinos con sonidos contemporáneos y En Otro Sentido apuesta por un sonido rock/pop alternativo. Un cruce de sonidos nuevos, identidad propia y energía en vivo.

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $10000.

JUEVES 18

CINE

Espejos Nº 3 En el marco del 25º Festival de Cine Alemán, se estrenará la nueva película de Christian Petzold. Laura, una joven estudiante de música en Berlín, sufre un trágico accidente automovilístico en el que pierde a su pareja. Aunque físicamente ilesa, queda profundamente conmocionada. Es entonces cuando Betty, una mujer que presencia el accidente, la acoge en su hogar. A medida que el esposo y el hijo adulto de Betty superan su inicial reticencia, se establece una rutina familiar entre los cuatro. Con Paula Beer y Enno Trebs.

A las 13, en Cinépolis Recoleta, Junín 1930. Entrada: $10000.

El fantasma de la ópera La sala Lugones programa una serie de largometrajes que cumplen un siglo de vida en el marco del ciclo Cien Años Atrás: Horror, Aventura y Tragedias. Hoy se proyectará el clásico de Rupert Julian El fantasma de la ópera, estrenado en 1925. Con Lon Chaney, Norman Kerry y Mary Philbin.

A las 15, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $7000.

MÚSICA

Noelia Recalde Noches de Música es un ciclo que busca realzar la diversidad musical y generacional de nuestra cultura. El evento sostiene la creencia de que la combinación generacional de músicos y compositores de pop, tango, rock y folklore, entre otros estilos, expone la riqueza y variedad de la música argentina. Además del show de la entrerriana Recalde, formarán parte del proyecto Axel Krygier, Anabella Cartolano de Las Ligas Menores y Wen, entre otrxs.

A las 19.30, en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, Av. Callao 237. Gratis.

Flamamé Milagros Caliva en bandoneón, Noelia Sinkunas en piano, Belén López en contrabajo y Flor Bobadilla Oliva en voz. Cuatro mujeres músicas se reúnen acercando la impronta de sus recorridos para gestar una nueva forma de lenguaje. Desdibujan lo propio, la silueta de su música, se nutren y fortalecen entre sí hacia la canción, encontrando en sus repertorios eclécticos, un nuevo modo de comunicarse.

A las 21, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Entrada: $20000.

TEATRO

Madre ficción Se estrena la nueva obra de Mariano Tenconi Blanco, que reúne a la Compañía Teatro Futuro de Argentina y la Comedia Nacional Uruguaya. Madre ficción se centra en la historia de un dramaturgo argentino que, al recibir el encargo de escribir una obra para la Comedia Nacional de Montevideo, se enfrenta a un bloqueo creativo. Protagonizada por Diego Velázquez, Camila Peralta, Marcos Ferrante y Valeria Lois, junto a los músicos en escena Ian Shifres y Gonzalo Pérez Terranova, explora la compleja relación entre la creación artística, los lazos familiares y la identidad rioplatense.

A las 19.30, en el Teatro Metropolitan, Av. Corrientes 1543. Entrada: $30000.

VIERNES 19

MÚSICA

La bella y la bestia El Colón Contemporáneo y el Ensamble ArtHaus presentan el estreno latinoamericano de la ópera-film que Philip Glass creó en 1994 sobre La Belle et la Bête de Jean Cocteau: una joya del cine fantástico estrenada en 1946. Será interpretada por un destacado elenco de cantantes líricos encabezado por Jaquelina Livieri y Víctor Torres junto al Ensamble Arthaus, de 27 músicos, que tocarán en simultáneo con la proyección de la película. Se trata de un maridaje audaz entre ópera y cine. Dirección musical: Pablo Druker.

A las 20 en el Teatro Colón, Cerrito 628. Entradas: desde $15000.

Tobogán Andaluz Si hubiese que definir al grupo Tobogán Andaluz bastaría cualquiera de sus canciones para saber que es una de esas bandas tan especiales que pueden llevar a momentos pasados que con añoranza o tristeza se recuerda, pero que ellos convierten con su sonido meloso en una especie de terapia emocional. La banda nacida en 2010 de la mano de Facu Tobogán, ex cantante y guitarrista de Los Juguetes, ofrecerá un recital en donde repasará toda su discografía.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $15000.

TEATRO

La Changuita En la Costanera Sur un puesto de venta de carne asada, La Changuita, es el último bastión donde la cultura popular argentina intenta sobrevivir. Para lograrlo, se disfraza de sí misma pretendiendo simular lo que ya no es. Pero se le nota. Exacerbación costumbrista lastimera y promesas de morlaquitos extranjeros en un mundo orgulloso de volverse idiota. La Changuita. Un intento pintoresco devenido en indignidad. Dramaturgia y dirección de Alejandro Lifschitz. Actúan: Javier Barceló, Graciana De Lamadrid, Alejandro Lifschitz y Aníbal Tamburri.

A las 20.30, en Fandango Teatro, Luis Viale 108. Entrada: $14000.

Llegaron los chicos Esta obra se sitúa en diciembre de 2023. La asunción del presidente dispara en Mario y Lucía un balance sobre la vida y la urgencia de cumplir con un último deseo. El de él: robar un banco. El de ella: adoptar un niño. Será este último el que intenten llevar a cabo, enfrentando un sistema plagado de trabas y burocracia. Con dramaturgia y dirección de Gustavo Moscona.

A las 20, en el Teatro Polonia, Fitz Roy 1475. Entrada: desde $12000.

CINE

Cabeza de Vaca Concluye el ciclo dedicado al cine del gran realizador mexicano Nicolás Echevarría con su película más ambiciosa: Cabeza de Vaca. Protagonizada por Juan Diego y estrenado en 1991, está considerada entre las cien mejores películas mexicanas de todos los tiempos. En 1527, durante los primeros años de la conquista española, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, tesorero de Carlos I de España, se embarca en la expedición de Pánfilo de Narváez a Florida. La expedición naufraga en las costas de Louisiana. Alvar es hecho prisionero y convertido en esclavo.

A las 18, en el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Gratis.

SÁBADO 20

MÚSICA

Lucy Patané Con Hija de ruta, la potentístima guitarrista afila su sonido más crudo, sofisticado y brutal. En este segundo disco como solista, rompe toda pretensión de metáforas: saldar deudas, cobrar adelantos, hacer trámites o encontrarse con la maldad en una disquería representan el tedio de una vida actual a la cual Lucy responde con velocidad de speed metal, punk rock y drum & bass rioplatense. Este show será el cierre de su gira y además Patané invita a abrir la noche a Isla Mujeres, banda popera surgida en 2014 en la ciudad de La Plata.

A las 21, en el Teatro Vorterix, Lacroze 3455. Entrada: desde $20000.

TEATRO

Estado constante La nueva creación del colectivo Teatro Físico propone transitar los cuerpos en escena desde lo sutil hasta lo brutal. desde lo simple hasta lo complejo y llegar al límite, al extremo. El cuerpo humano transformado por una sociedad y un sistema cada vez más perverso y violento. El cuerpo en representación de toda acumulación a punto de explotar. ¿Nos estamos volviendo depredadores de nosotros mismos? Todo se repite, todo vuelve a cero. La crisis como nuevo estado constante. Dirige María Fernanda Provenzano.

A las 23, en Ítaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027. Entrada. $15000.

CINE

Algo viejo, algo nuevo, algo prestado Continúa en salas la película de Hernán Rosselli. Los Felpeto administran un negocio de apuestas de quiniela. La empresa familiar funciona en una pequeña vecindad de casas blancas en el sur del conurbano bonaerense. Maribel es la encargada de coordinar un grupo de operadores que computan las apuestas en el living de su casa. Alejandra, su madre, vive a unos metros de distancia, donde funciona la administración. Algunos capitalistas del juego fueron allanados en los últimos días. Nadie sabe cuánto hay de verdad en los rumores y las noticias en la tele.

A las 22, en el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $12000.

MÚSICA

Luciana Jury Una mujer, una voz, una guitarra y un racimo de canciones. Así, en esta unicidad, Jury se mune de los elementos necesarios para contar su mirada del mundo y el sentir de su presente. En su repertorio aborda la música de raíz eligiendo una amplitud de géneros, pasando por el folklore argentino, tangos, boleros, valses peruanos, cuecas chilenas, joropos, entre otros.

A las 16, en Espacio Utaki, Garibaldi 1675. Entrada: desde $18000.

ETCÉTERA

Sábados Malditos Vuelve el ciclo que invoca las voces de los poetas muertos que siguen inspirando a los autores de hoy. En esta edición de primavera, se lleva a cabo en la Estación Fanzinera un homenaje a Las flores del mal, de Charles Baudelaire, con lecturas de Cata Guebel, Pili Otero y Facu René, musicalizadas por Princesa Vampiro con un set con pianos, arpegiadores, delays y reverberaciones.

A las 18.30, en el Palacio Libertad, Sarmiento 151. Gratis.

