La pregunta no parece acorde con el lugar. En un pozo, como si la situación ya hubiera comenzado bajo la tierra y solo vemos el torso de una mujer inclinado hacia el suelo, que para ella sería como asomar la cabeza, como salir a la superficie, entendemos que el diálogo supone una vida anterior que entra en disonancia con la imagen propuesta.

La conversación entre Una y Otra se torna filosófica. Una (María Soldi) le pregunta a Otra (Sofía Palomino) “¿Crees que amamos mal?”. El amor y su imposibilidad, su irrealización es el tema cuando las dos mujeres están metidas en un pozo como si acabara de estallar una guerra o, tal vez, como si la batalla ya hubiera terminado y ellas fueran las sobrevivientes y se enfrentaran a la necesidad de inventar todo de nuevo.

Pero ese lugar, ese hundimiento, ese mundo que surge de un espacio anómalo, tal vez refleje el estado interno de estas dos mujeres sin nombre.

La configuración de Apenas en la tierra de Sofía Brihet tiene una impronta beckettiana. Como no pensar en Los días felices y en el personaje de Winnie, la mujer enterrada en la tierra que no paraba de hablar. Pero aquí ese hueco en el piso parece mucho más concreto que metafórico. El espacio está determinando la palabra de una manera irremediable y esa limitación, ligada a la imposibilidad de desplazarse y al recorte visual, condensa la escena y le proporciona una cautelosa intriga.

El acto de hablar adquiere una completa materialidad. El uso de la palabra se acerca a la escritura de Samuel Beckett: los personajes existen porque hablan y presenciamos su modo de estar maniatados ya que siempre hay algún recurso, existencial o concreto que los mantiene en un mismo lugar. En Beckett este componente visual señalaba cierto abandono o incapacidad para la acción, un universo escénico donde los personajes habían perdido todo propósito.

En la dramaturgia de Sofía Brihet parece suceder todo lo contrario, el procedimiento aquí sirve para recuperar cierto sentido en una suerte de reformulación del recurso dramático. La constitución misma de la palabra y sus modos de usarla implican una disposición para la reflexión en ese intervalo de tiempo donde nada sucede, donde esas dos mujeres jóvenes no se ven en la obligación de convertirse en dos personajes realistas, delineados en torno a los hechos y las acciones.

Como en Beckett imaginamos un mundo destruido, una realidad que ya no puede transitarse con las mismas formas y coordenadas, un quiebre en el tiempo donde las personas se reconstruyen a partir del diálogo.

El impulso de hablar para llenar el tiempo aquí no está marcado por la falta de sentido, como sucedía en Beckett, por el contrario, Una y Otra parecen buscar, escarbar en el lenguaje como si fuera esa tierra ausente que no vemos pero que se alude el título, de este modo continúa la separación entre la imagen, lo concreto de la escena y la palabra, un rasgo beckettiano pero también un acertado uso de la puesta en escena que no se limita a lo representativo o literal. Su condición de seres parlantes, el vínculo entre ellas, esa soledad extraña de una realidad en estado de pausa continúa en el sonido de Juan Lepo. Ese mundo detenido ofrece la oportunidad de dejarse llevar por un nivel de reflexión donde ellas entienden que el uso de las palabras se ha vuelto banal, narcisista, que el lenguaje lo ha invadido todo. El diálogo que ellas ejercitan se parece más a una forma de silencio.

María Soldi y Sofía Palomino. Foto: Sebastián Arpesella





La figura que ese hueco forma en la escena, el hecho que siempre las veamos en un plano cortado por estar metidas en ese agujero, solo visibles del torso para arriba, delata una situación que va más allá de ellas. Hay que destacar el diseño escenográfico de Martina Nosetto y la realización de la propuesta espacial de Francisco Benvenutti, Federico Di Pilla, Leandro Di Pilla y Josefina Minond, junto con las luces de Matías Sendón para generar ese estado enigmático, esa condición de subsuelo que cobra, en la actuación de María Soldi y Sofía Palomino cierta vitalidad.

Las actrices le dan frescura a una escena que podría ser opresiva, tienen un encanto y una sutileza, una manera certera de trabajar la palabra sin darle énfasis ni solemnidad, sin remarcar el sentido, con una naturalidad que se aleja de la gravedad de la desventura de ese hueco en la tierra en el que están sumergidas.

Cuando el diálogo se vuelve más cercano y preciso, con referencias claras, el conflicto entre el espacio y la palabra se acentúa. Esa traslación de una conversación entre dos mujeres jóvenes de esta época en condiciones espaciales un tanto desajustadas, contrarias al texto, permite pensar todo lo que dicen de otra manera. El procedimiento produce una suerte de descontextualización que nos lleva a identificar en un diálogo que combina lo casual con ciertas ambiciones existenciales, una pequeña catástrofe, casi en un hecho agónico. Como si en cada respiración que hace posible el lenguaje algo de Una y Otra estableciera un final, un derrumbe, una experiencia invisible de la muerte.

Apenas en la tierra se presenta los sábados a las 20: 30 en Casa Estudio Teatro.