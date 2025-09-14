Un día de agosto, Chechi de Marcos saca un solo de Oasis, después uno de los Rolling Stones, muestra en sus redes sociales los dedos chamuscados de haberlo intentado todo el día, alguien le tira un tip para que no le cueste tanto el bending clásico de Noel Gallagher, ella se ríe, le transpiran los dedos. "Me parece reinteresante subir un solo que no me sale del todo, porque es la realidad... y hasta tiene onda que no sea perfecto".

Chechi, que está activa desde 2017 subiendo canciones, que publicó su primer disco, Cecilia, en 2022 y el último El ángel que soy, en junio pasado, que fue la guitarrista y corista de Conociendo Rusia desde 2022, en una misma conversación puede decir las frases: "No soy guitarrista", "soy guitarrista", "no sé nada de guitarra" y "toco muy bien la guitarra". "Soy así, digo una cosa y a los dos segundos me arrepiento, porque encuentro muchas posibilidades dentro mío. Soy una guitarrista pero no me considero así porque conozco los de verdad, los que puedan dar un concierto de guitarra, y yo no. ¿Si soy sesionista? Fui sesionista sí, pero me considero otra cosa, una música", explica.

Entonces, ¿cómo es esa música que compone, escribe y toca Chechi de Marcos? En sus canciones se trafican influencias del rock clásico al pop más soñador. Hay melodías apoyadas en los teclados y sintetizadores y otras apenas tienen una voz y una acústica. Hay algunas primeras tomas enteras que quedaron en el disco y otras que están hiperprocesadas. Las letras que parecen dulces se travisten en ácidas y torcidas, otras que suenan alegres en realidad se apoyan en una depresión colosal. Pero sobre todo hay humor, juego y una diagonal atravesada por la palabra. "El error es algo increíble para mí, por eso hay canciones que las dejé con desafinaciones, que mantienen el error porque eso es lo que nos hace especiales, lo individual de cada uno", dice y al instante advierte: "Sé que puedo hacerlo bien, no es eso". Habla de la falla como signo de humanidad, de fragilidad y fortaleza.

Cecilia nació hace 33 años, cuarta de cinco hermanos, con una madre música y catequista. De muy pequeña se fue a vivir a Concordia, en Entre Ríos, el pueblo donde le hubiera gustado crecer, pero a los 12 su familia se volvió a la provincia de Buenos Aires. Se instaló en San Isidro y fue a la escuela que fundó su abuela. Pasó de ser la especial que sabía tocar la guitarra –la única, la rara–, a una más en un colegio donde todas cantaban muy bien. Pero ella ya tenía sus canciones propias. La música la ayudó a sacar eso que siempre siente fuera de eje dentro suyo. Si todas sus amigas están bien con los roles que la sociedad les otorga, Chechi es la que está tensa, un poco fuera de escuadra. Y eso lo lleva a su música. “En la composición hay cuota cute, como de una voz agradable y femenina, pero siempre en lo que estoy diciendo intento molestar. Porque quizás digo ‘Vamos a casarnos y después divorciarnos’ (en “Cazarnos”, la canción más romántica de su disco) y sé que es medio normie, que alguien va a decir que soy una católica, una cheta, pero me chupa un huevo, yo sé que tengo algo para decir, que tengo un valor en mi música”.

Chechi es fan de Dylan, Joni Mitchell y el rock clásico nacional.

El disco tiene una unión creativa con Luca Bocci, el mendocino que en 2017 sacó su celebrado disco Ahora, pero que ella no escuchó tanto (se obsesionó con Paraíso corazón, de 2023). Y después de una colaboración, le preguntó si quería coproducir El ángel que soy con él y Matías Cella. "Él es muy moderno y a la vez mantiene la esencia de la canción, lo cual es perfecto para mí porque soy más clásica todavía". Entre las influencias melódicas de Fito Páez, Charly García, los Beatles, se cuelan cosas más actuales como Broadcast. Aparece un teclado soñador que puede remitir al dream pop, pero también al ritual de la canción de catequesis, repetitiva, de trance: "La iglesia es muy está muy presente en en mi ADN”, admite.

No le gusta tocar mucho en vivo, es un bicho de estudio discográfico, en estado de composición permanente. El trabajo es sólo una interrupción externa e impuesta a ese estado constante en el que le gustaría estar. Su último disco salió en junio y la primera vez que lo va a tocar con banda será en Niceto. Después irá a La Plata, Córdoba, Mar del Plata y a España. Pero en realidad lo que quiere, es grabar el próximo, que ya lo tiene casi terminado. “Mi sueño es ser Bob Dylan o Joni Mitchell”, dice, al pasar, como si esos nombres fueran livianos y no tuvieran un peso propio de décadas de obra, de invaluable impacto en la cultura occidental. “Ellos son de la palabra y tienen algo muy profundo para decir que eso para mí es muy importante. Para mí la palabra es lo primero, es el motor de todo”.

La literatura, el cine, la música. Chechi es fan. Habla de Paul Simon, del disco Still Crazy After All These Years, de Nick Drake. “Me gusta ese tipo de orquestación que nace a partir de una persona con su guitarra y su voz, después yo le sumo el rock del cual soy fan, porque me gusta Radiohead, Nirvana, y me gusta que haya elementos de eso también”.

Este disco que está por presentar no es todo lo que la desvela. Ya tiene otro terminado con las canciones compuestas, más oscuras, un rock folk darkie, tipo PJ Harvey y Joni Mitchell, pero su discográfica Geiser le dijo “más despacio, una cosa por vez, primero el Niceto de octubre, primero tocá El ángel que soy, después la vida”. “Mi idea, igual, es empezar a grabarlo en enero”. Se ríe, pícara, cruzada, levemente desenfocada.

Chechi de Marcos presenta El ángel que soy el jueves 9 de octubre en Niceto Club, Niceto Vega 5510. A las 20.