La crisis del esquema económico oficial, que provocó inestabilidad tanto en el sector productivo como en el financiero, dejó inmóvil al indicador sobre Expectativa Neta de Empleo (ENE). Para el cuarto trimestre del año quedó en el 5 por ciento, sin mostrar variaciones sobre el trimestre anterior.

A diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de los países del mundo, en Argentina el optimismo sobre la posibilidades de ampliar la contratación laboral no crecen. De acuerdo con el indicador elaborado por ManpowerGroup, mientras apenas el 27 por ciento de los empleadores encuestados manifestó intenciones de incrementar la dotación de personal, el 24 por ciento advirtió que realizará recortes.

Sólo el 45 por ciento expresó que mantendrá la cantidad de fuentes de trabajo sin modificaciones. Las empresas locales muestran “las intenciones de contratación más débiles del mundo”, aseguró la consultora.



