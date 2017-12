El indicador mensual de la construcción mostró en noviembre un avance interanual del 21,6 por ciento y acumula en once meses un alza del 12,6 por ciento, informó ayer el Indec. Entre enero y noviembre de 2016 el sector había caído 13,1 por ciento contra 2015. La mejora en noviembre se vinculó al crecimiento en la producción de asfalto (73,1 por ciento) y cemento portland (16,5 por ciento) gracias al avance de la obra pública. También se registraron subas en la fabricación de artículos sanitarios de cerámica (24,8), hierro redondo para hormigón (38,9), ladrillos huecos (28,3), pinturas para la construcción (9,2), pisos y revestimientos cerámicos (34,4) y placas de yeso (7,2). En tanto, la superficie cubierta autorizada por los permisos de edificación se ubicó en los 596.345 metros cuadrados, lo que implica un incremento del 8,5 por ciento frente al mismo período del año anterior y del 9,8 por ciento en once meses. El último dato de empleo formal en la construcción es de octubre, con 458.212 puestos, una mejora de unos 52 mil empleos frente al año pasado y 3 mil por encima del mismo mes de 2015. La encuesta del Indec a empresarios de la construcción muestra un escenario que es mayormente de cautela. El 35,3 por ciento de las empresas que realizan obras privadas prevé mayor actividad el próximo trimestre, pero el 58,8 por ciento estimó que no cambiará y 5,9 por ciento, que disminuirá. Entre quienes trabajan con la obra pública el optimismo es más alto.