Cinegraf es una obra musical para quienes crecieron en los ‘60, ‘70 y ’80 y aman las canciones de esa época. Un espectáculo que combina un guión original, esas melodías, audiovisuales y banda en vivo integrada por Hernán Plano, en voz y dirección, Marcelo Barrera, en guitarra, Matías Requena, en teclados, Marcelo Tega, en bajo, Daniel Carabes, en batería y Coral Cano, en coros (A las 21, en Teatro La Comedia.)
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.