Cinegraf es una obra musical para quienes crecieron en los ‘60, ‘70 y ’80 y aman las canciones de esa época. Un espectáculo que combina un guión original, esas melodías, audiovisuales y banda en vivo integrada por Hernán Plano, en voz y dirección, Marcelo Barrera, en guitarra, Matías Requena, en teclados, Marcelo Tega, en bajo, Daniel Carabes, en batería y Coral Cano, en coros (A las 21, en Teatro La Comedia.)