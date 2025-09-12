Los precios para alquileres temporarios en La Feliz tuvieron un incremento del 25% con respecto al año anterior , informaron este jueves desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata en conferencia de prensa. ¿Cuánto sale alquilar un departamento o un chalet en la playa para el verano 2026?

Guillermo Oscar Rossi, presidente de la institución, destacó que la inflación interanual en agosto fue del 39,12% y que el Índice de Contratos de Locación (ICL) fue de casi el 50%. Por lo tanto, el aumento del 25% en los valores de los alquileres representa "un esfuerzo para que el turismo se acerque a la ciudad", aseguró. De la conferencia de prensa también participaron dirigentes del Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) del Partido de General Pueyrredón.

Precios de alquiler temporario este verano en Mar del Plata

Desde el Colegio remarcaron que estos valores son sugeridos y que cada operación quedará sujeta al acuerdo entre propietarios e inquilinos. De todas maneras, precisaron que los valores del alquiler de casas y departamentos oscilarán entre $300.000 y $1.000.000 durante la temporada de verano:

Departamentos de 1 ambiente (2/3 personas): desde $300.000 por semana

Departamentos de 2 ambientes (3/4 personas): desde $470.000 por semana

Departamentos de 3 ambientes (5/6 personas): desde $690.000 por semana

Chalet de 3 ambientes (5/6 personas): desde $940.000 por semana

La política económica del gobierno nacional no solo afecta a la industria local y alienta una avalancha de importaciones no estratégicas que destruyen empleos en el sector, sino que también afecta al turismo. Desde mediados de 2024 se ha generado un fuerte decrecimiento de los turistas que llegan del exterior y, por el contrario, ha crecido exponencialmente la cantidad de argentinos que viajan. El último informe del INDEC destaca una baja interanual del 16% en el turismo receptivo, contra un aumento del 26,5% en el emisivo.

El encarecimiento de los precios locales, que a nivel internacional se encuentran entre los más altos del mundo, y la pérdida de poder adquisitivo de las grandes mayorías impide que las clases trabajadoras puedan vacacionar y al mismo tiempo desalienta la llegada de extranjeros. Pero aquellos que sí tienen resto económico para hacerlo optan por el exterior, con opciones que en muchos casos son más baratas que los destinos nacionales.

En el caso de Mar del Plata, los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) señalan que la ocupación hotelera durante la última temporada estuvo entre el 70% y el 80%, cuando en años anteriores se acercó al 100%. Cada vez hay más escapadas de fin de semana y menos quincena.

¿Cuánto va a salir alquilar una carpa en Mar del Plata este verano?

El Balneario 12 de Punta Mogotes ya definió los valores de las carpas por día, semana, mes y temporada. Una carpa por día costará $80.000 durante toda la temporada. El mes entero en enero tiene un valor de $2.000.000, la primera quincena $1.100.000 y la segunda, que es la más fuerte, $1.200.000 pesos. Los diez días saldrán $800.000 con el estacionamiento bonificado (si no cuesta $15.000) y la semana $560.000. En tanto, en febrero el mes tiene un valor de $1.700.000, la quincena $900.000 y la semana $500.000.

Un día de carpa: $80.000

Un mes de carpa en enero: $2.000.000

Primera quincena enero: $1.100.000

Segunda quincena febrero: $1.200.000

Diez días: $800.000

Una semana: $560.000

Mes de carpa en febrero: $1.700.000

Una quincena en febrero: $900.000

Una semana en febrero: $500.000

Estacionamiento: $15.000 por día, aunque si se alquilan diez días o más ya viene incluido

Seguí leyendo