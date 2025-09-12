La expectativa en torno a la nueva película Clayface del Universo DC (DCU) no solo genera interés por su villano principal, sino también por las discretas pero contundentes referencias a otros personajes emblemáticos como el Pingüino. La producción, liderada por el reconocido director James Gunn, promete una reinterpretación innovadora de Gotham y sus habitantes oscuros.

Rodaje en las calles del Reino Unido

El rodaje comenzó en Liverpool, Inglaterra, un escenario ideal por su arquitectura antigua y ambiente melancólico. Las calles de la ciudad han sido transformadas en una porción de Gotham, desplegando una atmósfera que parece extraída directamente de las páginas de los cómics. No obstante, el enfoque se ha desplazado involuntariamente hacia las pistas dejadas por la producción: grafitis en muros, afiches rotos y carteles con textos sugerentes, como el que menciona al Hombre Pingüino.

El protagonista queda en segundo plano

El actor Tom Rhys Harries, elegido para dar vida a Matt Hagen, enfrenta el desafío de no quedar opacado por estas referencias. Su personaje, que termina transformándose en el maleable Clayface, es central en la trama, aunque los detalles filtrados apuntan a un escenario repleto de homenajes a figuras legendarias como el Joker y Oswald Cobblepot. Existe el temor de que estos guiños capturen la atención que debería concentrarse en Hagen.

El plan maestro de Gunn

James Gunn, conocido por su capacidad para reinventar historias, parece tener un plan a largo plazo que integra personajes icónicos sin perpetuar sus narrativas originales. Esto ayuda a construir un trasfondo cohesionado en el que figuras como Batman y Superman ya son pilares establecidos del universo. Sin embargo, esta estrategia genera una dualidad: permitir que Clayface brille por sí mismo o convertirlo en un preludio para historias de mayor envergadura.

El futuro del DCU se perfila lleno de posibilidades, pero también de desafíos. La integración de estos villanos de alto perfil, sin desbordar la esencia de la historia principal, será clave para definir el éxito de la nueva etapa cinematográfica de Gunn. En medio de una espera cargada de expectación, los fans aguardan más revelaciones que hagan justicia a la complejidad de los personajes y a la rica mitología que encierra Gotham.

