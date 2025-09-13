Jockey Club Rosario, Club Atlético del Rosario (Plaza Jewell), Gimnasia y Esgrima de Rosario (GER) y Duendes Rugby Club fueron reconocidos por el Concejo Municipal por promover el compromiso social y trabajo en red a través de la elaboración y entrega de comida a sectores vulnerables.

“El gesto de brindar el tiempo de uno, su esfuerzo, su trabajo impulsado por un imperativo sea moral, ético, religioso o solidario para cocinar para otros, es lo que se distingue hoy aquí”, expresó el concejal Mariano Roca, de Arriba Rosario, y autor de la iniciativa de reconocimiento a “Cocinas Solidarias”.

Roca destacó que “es un sentimiento encontrado porque por un lado se celebra el encuentro y por el otro porque nos reunimos por lo que pasa, que es la falta del alimento pero está en el ADN rosarino ayudar, prestar y bancar por medio de los vínculos entre las instituciones”.

Cecilia Oneto en representación del Jockey Club narró que en el año 2021 comenzaron con la elaboración de 80 raciones que hacían 5 mujeres en un disco y que en la actualidad son 30 personas. “Nuestros hijos mientras practicaban nos veían cómo cocinábamos y trasladamos la comida con un carro desde las 4 hectáreas y eso generó un contagio y muchos se sumaban a colaborar”, agregó.

Por Plaza Jewell, Sabrina Allegri narró que hace dos años trabajan en el proyecto y sostuvo que “la gente de Plaza se fue contagiando, se fueron sumando y se armaron los equipos y ojalá se sumen otras instituciones como el club Old Resian y las escuelas Sagrado Corazón y Maristas”.

En representación de Gimnasia y Esgrima, expuso Julieta Irazoqui: “Somos 15 pero todo el club colabora como el caso de los chicos de waterpolo que están en calle Laprida pero vienen al parque que es el lugar donde cocinamos".

Por Duendes, Fernando Pujol, expresó que Cocinas Solidarias “es un claro ejemplo de valores como los objetivos comunes, el esfuerzo compartido”.

La iniciativa es del edil Roca y fue acompañada en la firma por los concejales Agapito Blanco, Anahí Schiblebein, Lucas Raspall, Nadia Amalevi, Leonardo Caruana, Marisol Bracco, Alicia Pino, Mariano Romero y Ana Laura Martinez.