En medio del escándalo por el vínculo entre José Luis Espert, primer candidato a diputado por La Libertad Avanza, con “Fred” Machado, acusado por la justicia de Estados Unidos de liderar una sofisticada red de narcotráfico internacional, el periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, hizo un potente editorial donde aseguró que “sería increíble” que el funcionario, amigo del Presidente Javier Milei, “transcurra la jornada completa como candidato”.

El editorial de Víctor Hugo Morales

Sería increíble que Espert transcurra esta jornada completa como candidato. Es verdad que las derechas tienen permiso para ser narcos, para robar y matar, porque ellos se autoproclaman buenos, como escuchábamos a Bullrich, pero lo de Espert anoche marcó el comienzo de una cuenta regresiva inexorable.

No poder responder sobre los 200 mil dólares que le habría dado Machado lo condenó ante una audiencia que se multiplicó por las repeticiones. Millones vieron que Espert estaba haciendo un papelón. Él mismo se hizo trampa, acostumbrado a llevarse el mundo por delante con su innata grosería. Creyó que iba a dominar la escena, pero terminó acorralado —dando pena, no, porque no puede dar pena— e impotente ante la pregunta elemental sobre los 200 mil dólares que recibió o no. Era eso, tan solo.

—¿Usted recibió esa plata?

No.

Pero no pudo decir esa palabra. Por lo tanto, serán los propios quienes lo eyecten. Y difícilmente alcance con Milei, que lo defiende con la frase “chisme de peluquería”. Imagínense eso. Milei ya mintió por Espert hace cinco años. Pero ahora le va a costar más todavía.

Cuando Bullrich ayer lo tiró a Espert debajo del tren, y lo vuelve a hacer esta mañana, podía pensarse que lo hacía con el beneplácito de Milei. De lo contrario, ¿cómo se animaba Bullrich a defenestrar a su propio candidato? Pasaron las horas y Bullrich, que ya se sabe, es una fantasiosa capaz de decir cualquier disparate, reculó, como hace ella, sin sentir nada de vergüenza. Pero llegó la noche y el programa de televisión. Entonces, es probable que eso ya no lo pueda superar.

La derecha es bochornosa moralmente, pero hay extremos que no convienen en tiempos de elecciones. Quieren ganar también. Esa derecha capitaneada por Clarín pasó por uno de los papelones mayores de su historia.

En el afán de proteger al gobierno, estuvieron cuatro días sin decir una palabra, una línea, un título... nada. Imaginen el desconcierto de sus lectores cuando descubrieron el tema Espert, así de golpe, sin saber nada de los días previos.

Los mercados ayer hablaron también por Espert, no fue solamente la economía desastrosa de Caputo y Milei. Por lo tanto, el componente tóxico que ahora significa Espert debería ser controlado. Ya no pueden parar el asunto. Hasta la mafia de Clarín informa. No sabían cómo meterse en el tema, pero les vino bien lo que dijo Bullrich ayer de mañana. Así que de buenas a primeras aparecía Bullrich atacando a Espert.

La inmoralidad política no deja a ninguno de ellos afuera. De Milei a Bullrich y Espert, pasando por el miserable papel mediático, están condenados. Ellos mismos lo hacen.