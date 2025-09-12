¿Cuántas veces le agradecerá Seth Rogen al capo de Apple TV+ en la gran noche de la tevé estadounidense? Es que en uno de los episodios de El estudio se explica el porqué los ganadores de estatuillas, indefectiblemente, mencionan a los jerarcas de los estudios sobre el escenario. Irónicamente quien le revelaba el secreto era Ted Sarandos. “Es por contrato, están obligados. Literalmente tienen que hacerlo”, soltaba el hombre fuerte de Netflix durante un encuentro en los mingitorios con el protagonista. El chiste interno del showbizz, a su vez, marca la pauta de lo que podrá suceder en la 77º entrega de los Emmy donde la N roja, la plataforma de la manzana y HBO Max aparecen como las grandes contendientes de la velada del domingo 14. La transmisión, junto con su antesala, se podrá ver por TNT desde las 20.

Severance.





Una vez más la Academia de Artes y Ciencias de Televisión distinguirá a lo más logrado de la TV estadounidense y del streaming que viene con su danza de nominados desde finales de julio. HBO Max y Netflix coparon la parada entonces con 142 y 120 nominaciones respectivamente. Aunque la que realmente se destacó fue Apple TV+ con su aluvión de 81 reconocimientos desafiando cualquier previsión. Y no solo eso. Tanto El estudio como la segunda temporada de Severance tienen altísimas chances de coronarse en las ternas de comedia y drama. Hasta ahora el servicio de Tim Cook se había erigido como el de productos audiovisuales de nicho, acompañados por la fortísima chequera de la empresa de tecnología, más celebrados por la crítica que realmente vistos. Algo parece haber cambiado en esta temporada y los resultados están a la vista. O al menos falta que en algunas horas se constate sobre el escenario del Peacock Theater de Los Ángeles. Un detalle: en la ceremonia de los Creative Arts Emmy, realizada el último fin de semana, El estudio se llevó 9 preseas, y Severance 6, aunque otros competidores como The Pitt y Hacks también fueron, vieron y vencieron.

El formato de miniserie, con sus derivados en las distintas categorías, presenta la contienda más reñida de la noche. Tanto El pingüino (HBO Max) como Adolescencia (Netflix) cuentan con pergaminos en rubros técnicos, de guion y actorales. La primera tiene el mérito de haber hecho una entrega que recupera el espíritu noir de Batman sin la presencia del encapotado, centrándose exclusivamente en el ascenso criminal de Ozz Cob (nominadísimo Colin Farrell). Por su parte, la propuesta de Stephen Graham sintetizó los miedos de la hiperrealidad actual. Adolescencia, con sus cuatro planos secuencia, temáticas urgentes (grooming, incel, toxicidad en las redes), y preguntas incómodas sobre el vínculo entre adultos y púberes, concitó un fenómeno que fue mucho más allá de la pantalla. Y sí, ese suburbio del norte de Inglaterra se sintió mucho más aterrador que Ciudad Gótica. Bien vale el reconocimiento para Owen Cooper. quien podría marcar un hito este domingo como el actor más joven en recibir una condecoración en una categoría interpretativa.

Owen Cooper en Adolescencia.





Los Emmy tallarán un nuevo nombre en la terna de mejor drama. Shōgun dejó su lugar vacante en un octeto más que atractivo donde la segunda temporada de Severance corre con el título de favorita (fue la serie más nominada de este año). La distopía laboral de Ben Stiller y Dan Erickson narra el proyecto experimental en el que unos trabajadores desdoblan su existencia en dos (en su vida hogareña no recuerdan lo que hacen en el trabajo, y viceversa). Llama la atención que esta propuesta, magistralmente embarullada, ascética desde lo visual, llena de vueltas de tuercas en su narrativa, haya resultado digerible para los Emmy. ¿Podrá The Pitt con su renovación del género hospitalario hacerle frente al panfleto antipavloviano de Severance?

En lo que respecta a la comedia está todo dicho. Concebida por Evan Goldberg y Seth Rogen, El estudio es una logradísima comedia de enredos sobre una productora cinematográfica que añora el viejo Hollywood. Su protagonista es el flamante jefe de una major que teme destruir lo que más ama. Un poco como screwball, otro tanto como metaficción, cada capítulo se desprende de un disparador puntual y sigue el backstage del quilombo. Una mala decisión de casting, la pérdida de un rollo, las discusiones sobre el corte final, sirven aquí para que estas criaturas desplieguen su arsenal de bromas para entendidos y anden a las corridas por L.A. ¿Una película sobre un juguito en polvo para sacar provecho del suceso de Barbie? En ese fino equilibrio de lo absolutamente verosímil y el caos discurre El estudio.

“Los que pasamos gran parte de nuestra vida haciendo esto, podemos dar por sentado de que todo esto podría suceder o haber sucedido, las discusiones en bambalinas y los deseos ocultos. Me gusta que nos enfocamos en ciertos momentos específicos del quehacer de esta industria. Y mucho tiene que ver con lo que pasa en la realidad”, le había dicho a este diario Rogen. Su máximo responsable está nominado en cuatro categorías (mejor actor, director, guionista y como productor de la serie). Los hacedores de viejas reconocidas como Hacks y El oso, o las siempre descartadas What we do in the Shadows y Only Murders in The Building, tendrán que patearle los tobillos para que el comediante no llegue al escenario.

Es sabido, a la industria audiovisual le encanta autocongratularse. Y en la categoría de mejor actor invitado en comedia, con la excepción de Jon Bernthal (El oso), todos formaron parte de esta disección sin anestesia del modus operandi de la “fábrica de los sueños” en pleno siglo XXI. Martin Scorsese, Dave Franco, Ron Howard y Anthony Mackie están nominados por hacer versiones de sí mismos. Bryan Cranston corona el festín como el CEO que campea su ego con billetes y proyectos imposibles. Que no aparezca Ted Sarandos de Netflix en esa nómina es una pena. Los electores de los Emmy se perdieron la chance de elaborar una sutilísima ironía sobre el lodo mediático con todos manoseados. Como desliza el propio ejecutivo de Netflix en relación a su faena. “Dejale creer a ellos que son los artistas, nosotros contamos los frijoles”.





Principales nominados

Mejor serie de comedia: Primaria Abbott; El oso; Hacks; Nobody Wants This, Only Murders in the Building, Shrinking; El estudio, What We Do in the Shadows

Mejor actor en comedia: Adam Brody (Nobody Wants This); Seth Rogen (El estudio); Jason Segel (Shrinking); Martin Short (Only Murders in the Building); Jeremy Allen White (El oso)

Mejor actriz en comedia: Uzo Aduba (The Residence); Kristen Bell (Nobody Wants This); Quinta Brunson (Primaria Abbott); Ayo Edebiri (El oso); Jean Smart (Hacks)

Mejor serie de drama: Andor; The Diplomat; The Last of Us; Paradise; The Pitt; Severance; Slow Horses; The White Lotus

Mejor actor en drama: Sterling K. Brown (Paradise); Gary Oldman (Slow Horses); Pedro Pascal (The Last of Us); Adam Scott (Severance); Noah Wyle (The Pitt)

Mejor actriz en drama: Kathy Bates (Matlock); Sharon Horgan (Malas hermanas); Britt Lower (Severance); Bella Ramsey (The Last of Us); Keri Russell (The Diplomat)

Mejor miniserie: Adolescencia; Black Mirror; Dying for Sex; Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez; El Pingüino

Mejor actor de miniserie o película para televisión: Colin Farrell (El Pingüino); Stephen Graham (Adolescencia); Jake Gyllenhaal (Presumed Innocent); Brian Tyree Henry (Dope Thief); Cooper Koch (Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez)

Mejor actriz de miniserie o película para televisión: Cate Blanchett (Disclaimer); Meghann Fahy (Sirens); Rashida Jones (Black Mirror); Cristin Milioti (El Pingüino); Michelle Williams (Dying for Sex)

Colin Farrell en El Pingüino.







