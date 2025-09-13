En el marco de los festejos por los 20 años de la Escuela Orquesta Barrio Ludueña, la misma se presentará hoy sábado a las 11 en el cruce de peatonales Córdoba y San Martín con más de 50 jóvenes. El repertorio abarcará música argentina, latinoamericana, académica y de película. Tocarán, entre otras, "La cultura es la sonrisa" de León Gieco, "De música ligera" de Cerati y Bosio (Soda Stereo), y "Mariposa Tecknicolor" de Fito Páez, con arreglos de Enrique Trabucco, entre otros clásicos.
