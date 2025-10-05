El tenista argentino Francisco Cerúndolo (19°) perdió en sets corridos con el belga Zizou Bergs en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái, torneo que ya no cuenta con ningún jugador albiceleste.

Bergs, que está teniendo una de las mejores semanas de su carrera, se impuso por 7-6 (1) y 6-3 luego de dos horas y 10 minutos de juego. Luego de un set inicial muy parejo, Cerúndolo se desconcentró en el tie break y lo pagó con un contundente 7-1 que condicionó el resto del juego.

El segundo set tambiém arrancó parejo, pero el quiebre de Bergs para colocarse 4-2 y saque significó el principio del fin para el argentino, por más de que el belga solicitó atención médica para afrontar el cierre del encuentro.

Esta derrota marcó el final de una muy flloja gira asiática para Cerúndolo, en la que termina con un saldo de solo una victoria y dos caídas. El argentino, que actualmente ocupa la vigésimo primera posición del ranking ATP, venía de caer en la primera ronda del ATP 500 de Beijing ante el estadounidense Learner Tien, mientras que en el Masters 1000 de Shanghái había debutado con un triunfo en la segunda ronda frente al francés Adrian Mannarino.

También marcó el cierre de la actividad de los jugadores argentinos en el Masters 1000 chino, sin ningún representante en la cuarta ronda. Bergs, por su parte, tendrá como oponente en la cuarta ronda al canadiense Gabriel Diallo (31°), un jugador que tuvo un gran crecimiento en este 2025.