Con la recepción de nuevas declaraciones testimoniales se reanudó ayer la audiencia de debate por el femicidio de Jimena Salas. Siete testigos declararon, uno propuesto por la fiscalía y seis por la defensa.

Por videoconferencia declaró en primer término una mujer que trabajó con Javier Saavedra en el pueblo de Santa Victoria Este, entre 2018 y 2019, en el marco de un programa nacional ejecutado por una ONG. La testigo dijo que llevaban a cabo tareas de concientización y prevención en salud y educación en comunidades criollas y originarias de esa zona del Chaco salteño.



Contó que en ese momento el equipo de trabajo estaba conformado por seis personas (cinco mujeres más Javier Saavedra) y que todos residían en una casa que le pertenecía a la ONG. Tenía tres habitaciones, una destinada a oficina y las otras dos provistas de cuchetas. Aparte de darles hospedaje, la fundación les pagaba una remuneración mensual.



Consultada por la fiscalía, la testigo habló de un incidente que motivó la expulsión de Javier Saavedra de la ONG. Si bien aclaró que cuando ocurrió este suceso ella no estaba porque había viajado a Ledesma, Jujuy, indicó que una compañera le contó que Saavedra la había acosado y había pretendido acostarse con ella. Enterada de la situación, la coordinadora de la fundación decidió su expulsión. La testigo sostuvo que la compañera optó por no presentar una denuncia formal para no perjudicar a la ONG. Y recordó que Saavedra se fue de esa casa pero se quedó viviendo en Santa Victoria Este, en el convento de unas monjas.



La testigo también contó que después de este incidente en el domicilio de la ONG hubo dos situaciones de inseguridad. En una ocasión, luego de ausentarse durante un fin de semana largo, encontraron las ventanas abiertas y la casa llena de agua. No notaron que les hubieran robado nada. Poco después pasaron por un hecho similar pero en esa ocasión les sustrajeron varias cosas, entre ellas maletas y computadoras. Esto ocurrió en 2019.

Javier Saavedra era el principal sospechoso por el crimen de Jimena Salas, asesinada de 40 puñaladas en su casa de la localidad de Vaqueros, el 27 de enero de 2017. Sin embargo, este joven murió el día antes de que se iniciara el juicio, aunque la investigación continúa, la hipótesis más firme es que se suicidó. El juicio sigue a sus dos hermanos, Carlos Damián (40) y Adrián Guillermo Saavedra (38), también acusados por el asesinato.

Testigos de la defensa

Entre los seis testigos propuestos por la defensa, un sacerdote franciscano de la Parroquia San Ignacio de Loyola de Santa Victoria Este contó que conoció a Javier Saavedra por su trabajo como voluntario en la zona. Relató que él había llegado al territorio en 2020, cuando fue nombrado párroco, y que Saavedra ya residía ahí (desde 2018). Sabía que había realizado tareas para una fundación y que posteriormente había colaborado en el convento de monjas franciscanas radicado en el lugar. El religioso indicó que a partir de 2020 Saavedra pasó a formar parte de la orden religiosa a su cargo, cuando él lo convocó. Desde ese momento comenzó a residir en la casa parroquial.

El sacerdote habló de las actividades que realizaba Saavedra para la comunidad, como colaborar en el merendero móvil, ser anfitrión de representantes de organismos provinciales o nacionales que llegaban a la zona, organizar eventos deportivos, acompañar a pacientes al hospital, repartir agua potable, entre otras.

El párroco describió a Javier Saavedra como una persona de confianza. Dijo que era sumamente amable, bondadoso, austero y muy atento a los problemas de los demás. Además, contó que el joven viajaba poco a la ciudad de Salta y que mientras estuvo hospedado en la casa parroquial recibió la visita de su madre y de su novia.

También hizo alusión al momento de detención de Saavedra. Dijo que esto le generó preocupación, por lo que decidió seguir al móvil que trasladó al joven desde Santa Victoria a Tartagal. También acompañó a Saavedra cuando llegó a Salta y lo visitó en dos ocasiones durante su prisión preventiva.

Por otro lado, una compañera Javier Saavedra en la facultad y en un proyecto de trabajo comunitario desarrollado en Villa Floresta de la ciudad de Salta compartió su concepto de él: buen compañero, excelente alumno, muy participativo.

En la misma línea declaró una excompañera de Javier Saavedra en el Plan Habitat que instrumentó la Municipalidad de Salta en Villa Floresta, en 2017. Contó que trabajaban de lunes a viernes, por la mañana. No existía registro de su asistencia pero a veces iba personal de la Municipalidad a controlar. Señaló que compartieron con Saavedra estas actividades hasta 2018 y que luego solo siguieron en contacto a través de un grupo de whatsapp.

También compartió un concepto positivo de su excompañero. Dijo que no podía decir nada negativo de él, que era muy humano y tranquilo.

La audiencia seguirá hoy, a partir de las 8.30, con más testimonios de la defensa.

