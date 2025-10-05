



Desde Río de Janeiro

Mientras el nuevo presidente del Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, juraba su cargo, el gobernador de San Pablo,Tarcísio de Freitas, visitó a Jair Bolsonaro por primera vez desde su condena. Declaró que su situación es muy difícil.

El escenario es una derrota para la derecha, que ahora se encuentra a la defensiva. Conscientes de que la amnistía es constitucionalmente imposible, se han dividido entre quienes mantienen esta exigencia a pesar de todo y quienes apelan a posibles leyes que permitan la reducción de las penas. Aceptan la condena de Bolsonaro.

Por otro lado, la derecha también se resigna a la victoria de Lula para un cuarto mandato. El propio Tarciso declaró que se presentará a la reelección en San Pablo, no a la presidencia. Es consciente del favoritismo de Lula y trata de evitar el peor escenario posible: perder la gobernación de San Pablo y no ganar la presidencia.

Todos los posibles candidatos presidenciales de derecha centran su atención en 2030, tras el cuarto mandato de Lula, cuando creen tener mayores posibilidades de victoria.

Al gobernador también le alarma la posibilidad de que el actual vicepresidente Geraldo Alckmin se postule en San Pablo, donde ya ha gobernado cuatro veces, por el PSDB. Sería el candidato de Lula, lo que podría obstaculizar la reelección de Tarciso.

La derecha apostó y se sumó al "Aumento Arancelario" del gobierno estadounidense. Se presentaron abiertamente como agentes concretos de la suba de aranceles contra la economía del país, directamente vinculado al procesamiento y la condena de Bolsonaro.

Así, se presentaron abiertamente como agentes contra la economía del país, con todas las consecuencias para la mayoría de la población. La operación resultó contraproducente y fue una recompensa para Lula. Todo salió mal y la apuesta fracasó, obligando a la derecha a pasar de la ofensiva a la defensiva.

Esto incluye el probable impeachment del diputado Eduardo Bolsonaro, quien parece ser el principal impulsor del programa de "Aumento Arancelario", algo de lo que se enorgullecía.

En general, junto con el debilitamiento de la oposición, Lula se ha fortalecido, recuperando su soberanía y su poder hegemónico, resurgiendo como el presidente de todos los brasileños. Como alguien que defiende a los brasileños y su poder adquisitivo frente a los ataques a los precios de los productos de consumo.

La derecha parece estar centrada en la campaña electoral para el Parlamento, intentando mantener su mayoría en la Cámara de Diputados y afianzarla en el Senado. Se resigna a obstaculizar el cuarto mandato de Lula, como lo están haciendo ahora.

En general, el equilibrio de poder en el país se ha inclinado entre la derecha y la izquierda, a favor de esta última y en contra de la primera, con proyecciones para el futuro, para el probable nuevo mandato de Lula.