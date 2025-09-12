En las sobremesas de domingo, un Hugo Crexell niño escuchaba a su papá relatar cómo había subido a un avión para defender a Perón durante los combates del 55. Décadas después, curioseando en una mesa de saldos en calle Corrientes, encontró el nombre de su padre en un libro sobre la Libertadora, y comprendió que aquellas anécdotas escondían un capítulo que la historia oficial había ocultado. De esa tensión nace su documental, Ensenada ‘55, que retoma la historia poco conocida sobre el bombardeo al barrio Campamento. En el marco del 70º aniversario de los hechos, la película se proyectará este sábado 13 en la localidad protagonista y el viernes 19 en el Gaumont.

El recuerdo infantil se resignificó al encontrar el libro, explica Crexell, que había vivido las historias de su padre como fragmentos de una película de guerra, granulada y en blanco y negro. “Empecé a investigar a mis cuarenta; mi viejo había fallecido cuando yo tenía veintitrés. Más allá de lo familiar, tenía pocos datos”, recuerda. Reunir información no era fácil: se sabe muy poco sobre los hechos en Ensenada y sobre las distintas batallas que tuvieron lugar en Córdoba, Bahía Blanca, Tandil, Rosario y Sierra de la Ventana. Se conoce el bombardeo a Plaza de Mayo, en junio del 55, pero otros episodios quedaron velados. Eso llamó la atención de Crexell, quien decidió investigar y se contactó con Paula Tagliabue, productora del film y ensenadense encargada de la investigación sociohistórica del proyecto.

Primero recopilaron historias familiares, recuerdos, algunos archivos. Después, hicieron un trabajo de campo, “la parte más interesante”, en palabras de Crexell, que implicó recorrer el barrio, charlar con los vecinos, preguntar quién se acordaba de que el Campamento había sido bombardeado cuando el almirante Isaac Rojas impulsó el levantamiento de la Armada para derrocar a Perón. Los vecinos repetían un nombre, “tienen que buscar al Flaco Ortiz”.

Se referían a Rodolfo Ortiz, hijo de Rodolfo “Cholo” Ortiz, uno de los civiles fallecidos en el bombardeo. El Cholo era ferroviario y se quedó en el barrio para ayudar al regimiento 7 de Infantería, sector fiel a Juan Domingo, cuando una bomba estalló sobre su casa y el techo se vino abajo. El Flaco, su hermana y su mamá sobrevivieron porque el Cholo los puso bajo una mesa; él, en cambio, murió. El Flaco, ante el desconocimiento oficial del tema, investigó durante muchos años qué había pasado, quiénes tiraron las bombas. Ahí se produjo un encuentro central para la película: Crexell, hijo de un aviador naval que bien podría haber sido quien tiró la bomba o dio la orden, y el Flaco, hijo de un civil bombardeado. “Más allá de lo que pasó con nuestros padres, se armó un vínculo de compartir memorias, de ir armando un tejido colectivo. Yo me acordaba de algunas cosas, él de otras. Así fuimos completando retazos de esas memorias, construyendo un sentido”, explica Hugo.

Entre los distintos testimonios de vecinos y ensenadenses, apareció el recuerdo del éxodo de la ciudad, ya que Rojas apuntó los cañones de su buque hacia la destilería de YPF, dándole a Perón un ultimátum: si no se rendía, iba a destruirla, algo que hubiera sido un desastre para Ensenada y La Plata (en ese entonces llamada Eva Perón). Por esa razón hubo evacuaciones masivas, camiones de YPF llevando gente, como escenas de alguna película sobre la Segunda Guerra Mundial, de otro tiempo y otros territorios. “Mi trabajo dejó de ser solo el del hijo que buscaba validar las anécdotas de su padre, para pasar a rescatar este evento de un olvido forzado. La historia, según quién la gana y quién la escribe, decide qué callar. Y acá quedó oculto que hubo cientos de muertos, que hubo casi una guerra civil durante una semana en distintos puntos del país. Era imposible contarlo todo, pero sí al menos documentar con rigor lo sucedido en Ensenada”, explica el director.

Lograr que las luchas sean individuales y cada vez inicien desde cero, sin la memoria de reclamos anteriores, es una forma de desarticular el conocimiento y las herramientas del oponente. De forma deliberada, la Libertadora se encargó de borrar las huellas de lo sucedido. La película, entonces, apunta a recuperar esa historia. “Todo el tiempo fue luchar contra el silencio: buscar que cada testimonio tuviera rigurosidad, chequearlo con otros, contrastar versiones. Al no haber casi datos oficiales, la única manera era corroborar por repetición en distintas voces”, explica Crexell.

Me importaba que la película se viera bien", dice el director.

Este tejido de voces y archivo necesitó encontrar un hilo conductor para transformarse en relato, por lo que Crexell decidió narrar en primera persona la voz que hila los distintos testimonios. Gracias al apoyo del INCAA, una vez escrito el guión el equipo pudo filmar en varias locaciones ensenadenses. “Me importaba que la película se viera bien, que Ensenada con su delta, su monte, su industria y su río apareciera con toda su fuerza visual. Filmamos mucho territorio, más allá de las entrevistas”, cuenta el director.



Donde no había archivo, el equipo recurrió a la animación. A partir de fotos, mapas y registros aéreos, reconstruyeron escenas con animación digital de recortes, a modo de collage animado. Ese material se mezcló con archivos de otras guerras, adaptados para recrear aviones, bombas y despliegues. Todo en un registro monocromático y granulado, imitando el estilo de los documentales de época. El diseño sonoro también jugó un papel clave a la hora de darle peso a la animación y generar una inmersión en esa atmósfera.

En el marco de los setenta años del bombardeo, la película está realizando sus funciones de estreno: el viernes se proyectó en La Plata, este sábado se presentará en Ensenada a las 16 hs en Casa Carlos Alaye (espacio cultural de la Facultad de Humanidades que lleva el nombre de quien fue su antiguo dueño, desaparecido durante la última dictadura) y el viernes 19 será el estreno en el Gaumont, a las 20:15 hs, en función única. Antes de este recorrido, la pieza tuvo varias funciones de preestreno: en Humanidades de la UNLP, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en la Casa de las Abuelas en la ex ESMA y en la Biblioteca Nacional. La primera proyección fue en el marco de la apertura del Festival Internacional de Cine de Ensenada (FICE), donde recibió una mención especial del jurado.

La película reúne los testimonios de Marta Susana Lucero, Guillermo Povalej, Emiliano Segovia, Rodolfo Ortiz, Gogo Morete, Raúl Corzo, Rita Vitali, Domingo Marrafini, Filomena Bologna, Jorge Demarco, Mónica Demarco y Claudio Tagliabue. Bajo la dirección de Hugo Crexell, también a cargo del guión junto con la colaboración de Mónica Salerno, la producción estuvo en manos de Paula Tagliabue y del propio Crexell. La música es de Pablo Crespo; la fotografía de Martín Turnes; el sonido, de Martín Vaisman; mientras que Jorge Gutiérrez Giménez trabajó en diseño sonoro y edición. El montaje fue realizado por Emiliano Serra y la corrección de color por Lucila Kesselman, con la asistencia de producción de Agustina Mestorino y las animaciones de Joaquín Zelaya. El proyecto contó con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Fondo Nacional de las Artes (FNA), Mecenazgo y la Municipalidad de Ensenada.