Dos hombres sorprendieron y abordaron al chofer de una ambulancia, en la zona de Arijón al 2700, se llevaron el vehículo que estaba estacionado por una atención médica domiciliaria, y protagonizaron una persecución que terminó en Funes con ellos detenidos y el rodado incrustado en el pozo de una pileta en construcción. Además, tres agentes resultaron lesionados durante el procedimiento, en diferentes circunstancias. El fiscal Federico Rébola imputará a los arrestados el próximo lunes, en el Centro de Justicia Penal.

Todo comenzó cuando el conductor de la ambulancia de un servicio de emergencias privado esperaba a la médica que ingresó a un domicilio para atender a una persona, en barrio Las Delicias, al sur de la ciudad, el jueves por la noche. En ese momento, dos hombres lo abordaron, uno de cada lado del vehículo, se metieron al utilitario. Uno de ellos, según indica el parte policial, estaba con un arma. Ambos, sustrajeron el vehículo, las pertenencias del chofer y se escaparon por Circunvalación.

En ese momento se dio aviso a la central de emergencias 911 y como la unidad contaba con GPS, el recorrido fue monitoreado por la propia empresa, junto con personal de la Policía, que inició la persecución.

Ante ello, alrededor de las 22.30, ya en la ciudad de Funes, desde el Comando Radioeléctrico de esa localidad se indicó que la Renault Kangoo terminó incrustada en la fosa de una pileta de una obra en construcción. En ese momento, "personal ve que uno de los ocupantes abre la puerta, y se veía de lejos como si fuera un arma", y tras salir ambos del rodado, salieron corriendo.

El jefe del Comando Radioeléctrico de Funes Mauro Decándido señaló que los autores del robo fueron encontrados en un domicilio cercano a donde quedó la ambulancia, dentro del barrio Cantegril. “Estaban debajo de una tarima de madera, escondidos”, sostuvo sobre Walter N. y Roberto C., de 31 y 32 años. Además dijo que no se secuestraron armas en manos de los detenidos.

Al mismo tiempo, señaló que cuando los agentes fueron a detenerlos, uno de los hombres forcejeó con una oficial que resultó lesionada por una herida de bala. “Quiso despojarla del arma reglamentaria. Ahí se efectúa el disparo. Fue trasladada al centro asistencial de Funes y después al Heca”, indicó el jefe del Comando.

En tanto, se pudo saber que previo a la detención, uno de los móviles policiales que se trasladaba con dos agentes para sumarse a la persecución, terminó con ambos lesionados, ya que volcaron con la camioneta policial en Circunvalación a la altura de Nuestra Señora del Rosario. Uno de ellos sufrió fractura de muñeca y otra agente terminó con politraumatismos, por lo que fueron derivados al sanatorio Laprida.

Sobre los detenidos, se indicó que ambos serán llevados a audiencia imputativa por el fiscal Rébola, la semana que viene, por delitos tales como robo calificado y resistencia a la autoridad. “Uno tiene antecedentes por robo y hurto. El otro, según lo informado, no tenía”, señaló Decándido.