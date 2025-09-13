Barracas Central rescató un punto y se mantuvo en la cima de la Zona A del Torneo Clausura gracias a las empate sin goles que consiguió en su visita a Godoy Cruz en Mendoza. El duelo fue parejo y con pocas ocasiones de gol, lo que favoreció las ambiciones del conjunto visitante.

El partido se disputó en una tarde calurosa y, desde el arranque, estuvo marcado por la fricción y las interrupciones. Godoy Cruz asumió el protagonismo con mayor posesión y control territorial, pero no encontró la claridad necesaria en los últimos metros. El equipo mendocino apenas pudo generar aproximaciones aisladas, como la ocasión de Daniel Barrea en el complemento, que no logró definir con precisión dentro del área.

Barracas Central, más replegado y ordenado, apostó a los contragolpes y a los intentos desde media distancia. La situación más clara la tuvo Gonzalo Morales, quien convirtió pero su gol fue anulado por posición adelantada, en una acción que pudo haber cambiado el rumbo del encuentro. Más allá de ese episodio, al visitante le alcanzó con la solidez defensiva para sostener el empate, resultado que lo mantiene en zona de clasificación a las copas internacionales.

Con este resultado, Godoy Cruz sigue sin poder ganar en condición de local en el Clausura y continúa comprometido en la tabla anual, donde necesita sumar para escapar de la parte baja. Por su parte, Barracas Central atraviesa un presente más positivo y se mantiene en la pelea por los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, además de líder en su zona.











