En el Pasaje Dardo Rocha de La Plata se celebró este sábado el acto de apertura del escrutinio definitivo de las elecciones provinciales del 7 de septiembre. La presidenta de la Junta Electoral de la Provincia y de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, encabezó la actividad junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, con la presencia de autoridades judiciales, fiscales y apoderados de las fuerzas políticas.

El espacio preparado para el recuento dispone de 50 mesas de trabajo integradas por personal de la Junta Electoral y del Juzgado Federal con competencia electoral a cargo de Alejo Ramos Padilla, además de los fiscales de todas las fuerzas políticas que participaron de las elecciones.

“Con mucho trabajo, la Junta Electoral, en coordinación y con asistencia del Juzgado Federal con competencia electoral y del Ministerio de Gobierno, logró llevar adelante una elección transparente, en la cual cada habitante de la provincia pudo expresar su voluntad en paz”, destacó Kogan durante la apertura.

Cómo es el escrutinio definitivo

El escrutinio definitivo consiste en la constatación de las actas y certificados de escrutinio de cada mesa. Si surgieran diferencias, las fuerzas políticas podrán solicitar la apertura de urnas, pedido que deberá ser habilitado, o no, por la Junta. El procedimiento alcanza a las 41.189 mesas que funcionaron en todo el territorio bonaerense y prevé la carga de los guarismos en presencia de los fiscales. Concluida cada jornada, se labrará un acta con los resultados de los distritos analizados, que se publicará en la página oficial de la Junta Electoral.

En el acto de apertura participaron también los integrantes de la Junta Electoral Ana María Bourimborde, Eduardo Delbés, Gustavo De Santis y Federico Thea, Ramos Padilla y el presidente de la Junta Nacional Electoral y de la Cámara Federal de La Plata, Jorge Di Lorenzo, entre otras autoridades.

El intendente de La Plata, Julio Alak, valoró el procedimiento a través de redes sociales. “Felicito a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia y presidenta de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires Dra. Hilda Kogan y a sus integrantes por la ejemplar realización de las primeras elecciones no concurrentes con las nacionales de la provincia”, señaló.

Los resultados provisorios

El escrutinio provisorio, que no recibió mayores cuestionamientos, alcanzó a escrutar el 98,96 por ciento de las mesas de la provincia, dando cuenta de una participación que alcanzó el 60,98 por ciento.

Según esos resultados, Fuerza Patria resulto la fuerza más votada a nivel provincial con el 47,28 por ciento de los votos, seguido por La Libertad Avanza con el 33,71 por ciento. El peronismo se quedó con la victoria en las secciones Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Séptima y Octava, mientras que los libertarios se impusieron en la Quinta y en la Sexta.

Al cierre del escrutinio provisorio, Somos Buenos Aires cosechaba el 5,25 por ciento de los votos y el Frente de Izquierda y los Trabajadores el 4,37 por ciento. Más atrás, Potencia y Unión y Libertad alcanzaban 1,37 por ciento; Nuevos Aires el 1,30, y Hechos (que sólo participó en la Segunda sección) el 1,12 por ciento. Participaron otras nueve fuerzas que no llegaron al dígito en el conteo provincial.