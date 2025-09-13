Más de 100.000 personas se sumaron este sábado en Londres a una manifestación convocada por el activista de extrema derecha Tomy Robinson para protestar contra el aumento de la inmigración ilegal, según datos de la policía local.

Los participantes portaron banderas británicas y la inglesa con la cruz de San Jorge en el área de Stamford Street, en el sur de la capital, para caminar mientras se escuchaban cánticos contrarios al aumento de los migrantes que cruzan en pequeñas embarcaciones el Canal de la Mancha y también contra la medida del Gobierno laborista de alojar a solicitantes de asilo en hoteles.

Nueve personas fueron detenidas después de que varios policías fueran agredidos con diversos objetos durante la manifestación. "Los agentes se ven obligados a intervenir en varios puntos para impedir que los manifestantes de 'Unir el Reino' accedan a zonas restringidas, rompan los cordones policiales o se acerquen a grupos opositores (que hacían protestas al mismo tiempo en favor de la migración). Varios agentes han sido agredidos", señaló la Policía Metropolitana (Met) en su cuenta de la red social X.