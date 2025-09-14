En el corazón de Lisboa, en la Rua Tomás Ribeiro, un edificio resguarda una de las memorias políticas más comprometidas de las luchas por la liberación africana. Allí funciona el Centro de Intervención para el Desarrollo Amílcar Cabral (CIDAC), una institución que desde hace medio siglo conecta el pasado anticolonial con los desafíos contemporáneos de construir un mundo más justo, equitativo y solidario.

El CIDAC nació en mayo de 1974, cuando la dictadura del Estado Novo en Portugal comenzaba a desmoronarse. Sus raíces se hunden en la resistencia, surgió de la labor del grupo Boletín Anticolonial (BAC), que durante años distribuyó información clandestina para denunciar la guerra colonial en África. Aquella iniciativa militante se transformó, con el tiempo, en una organización reconocida oficialmente por el Estado portugués y por la comunidad internacional como una ONG de Desarrollo (ONGD), sin fines de lucro y con estatuto de utilidad pública.

Desde entonces, el centro ha cambiado de nombre en dos ocasiones, hasta como lo conocemos hoy en honor al líder Amílcar Cabral. Pasó de ser un espacio de documentación anticolonial a convertirse en un actor clave en el debate sobre el desarrollo global. Hoy, el CIDAC concentra su trabajo en dos grandes ejes: la Educación para el Desarrollo y el Comercio Justo, promoviendo una ciudadanía crítica y comprometida con la justicia social, en un mundo atravesado por profundas desigualdades.

Su actividad se despliega a través de dos instrumentos principales. El primero es el Centro de Recursos para el Desarrollo, un espacio abierto a investigadores, educadores y activistas que buscan documentación, formación y acompañamiento para sus proyectos. Allí se organizan seminarios, presentaciones de libros, debates, capacitaciones y encuentros que buscan, como dice uno de sus lemas, “aprender a leer la realidad para intervenir en ella”.

El segundo es la Tienda de Comercio Justo, que se convirtió en un punto de referencia en Portugal para quienes apuestan por un consumo responsable y solidario. Desde su local en Lisboa, y ahora también en formato virtual, se venden productos de pequeños productores de África, Asia, América Latina y Europa, promoviendo economías locales basadas en la equidad y la sostenibilidad.

El CIDAC no se limita a Lisboa. A lo largo de las décadas, ha impulsado más de un centenar de proyectos de cooperación en Guinea-Bissau, Cabo Verde, Angola, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, Brasil y Timor Oriental, siempre en colaboración con organizaciones locales. Algunos de ellos fueron pioneros en integrar el enfoque de comercio justo y soberanía alimentaria, mucho antes de que estos conceptos se hicieran populares.

Detrás de las paredes del CIDAC late la figura que le da nombre: Amílcar Cabral, uno de los líderes más lúcidos y respetados del movimiento anticolonial africano. Nacido en 1924 en Bafatá, Guinea-Bissau (entonces colonia portuguesa) y de padres caboverdianos, Cabral estudió agronomía y antropología en Lisboa antes de regresar a su tierra natal para organizar la lucha por la independencia.

En 1956 fundó el Partido Africano para la Independencia de Guinea-Bissau y Cabo Verde (PAIGC), que en pocos años se transformó en la columna vertebral de la resistencia contra el régimen colonial fascista portugués. Bajo su liderazgo, el movimiento combinó la lucha armada con la educación popular, la movilización cultural y la construcción de nuevas formas de organización social. Para Cabral, la liberación no era solo un objetivo militar, sino un proyecto de transformación profunda de la sociedad.

El 20 de enero de 1973, a pocos meses de alcanzar la victoria, Cabral fue asesinado por agentes del ejército portugués. No llegó a ver el desenlace, pero su legado resultó decisivo: el PAIGC proclamó la independencia de Guinea-Bissau en 1973, reconocida por Portugal en 1974, y de Cabo Verde en 1975. Medio siglo después, su nombre sigue siendo sinónimo de dignidad, unidad y esperanza.

El CIDAC lleva ese legado al presente. Desde Lisboa, articula redes entre el Norte y el Sur global, teje alianzas entre productores y consumidores, y propone una mirada crítica sobre el modelo de desarrollo dominante. Su existencia es una prueba concreta de que la historia de las luchas africanas por la liberación sigue siendo una brújula para construir un futuro más justo.

En tiempos en que el racismo y el neocolonialismo aún persisten bajo nuevas formas, espacios como el Centro Amílcar Cabral recuerdan que la memoria de las resistencias africanas no pertenece únicamente al continente: es parte esencial de la historia compartida de la humanidad.