Un hombre de 30 años se atrincheró en una vivienda del barrio Don Bosco, en la ciudad chubutense de Trelew, tomando de rehenes a su expareja y a su hijo. Luego de efectuar disparos al aire y amenazar con quitarse la vida, fue persuadido por negociadores policiales para que depusiera su actitud.

El hecho ocurrió este sábado en una casa ubicada en Pasaje Santiago del Estero Norte. Según informaron medios locales, la policía recibió un llamado de emergencia y se trasladó inmediatamente al lugar.

Al notar la llegada de los efectivos policiales, el hombre salió al patio con un arma en la mano, apuntó contra su cuerpo y disparó tres veces al aire. Después se encerró en la planta alta de la vivienda con las dos víctimas.

Ante la gravedad de la situación, intervinieron negociadores especializados y el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), que acordonó la zona.

Los efectivos mantuvieron un diálogo con el hombre durante varias horas, hasta que cerca de las 6 de la mañana, como parte de la estrategia, le permitieron hablar con su madre, lo que facilitó que deponga su actitud.

Luego de entregar el arma, el hombre fue trasladado bajo custodia al Hospital Zonal para recibir asistencia psiquiátrica. Su expareja, en tanto, recibió asistencia de la Comisaría de la Mujer.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal de Trelew, la Oficina Judicial y el Juzgado Penal de turno por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tenencia y portación de arma de fuego.