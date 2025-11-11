El 9 de julio de 1944 el gobierno argentino realiza un gran desfile militar en la Avenida Libertador. Las escenas parecen sacadas de un Nuremberg de sobremesa. Los soldados vestidos a la alemana desfilan con los típicos cascos de la Wehrmacht. En el palco Farrell y Perón saludan a los regimientos delante de un gran cóndor de cartapesta. La escultura, su posición de alas desplegadas sobre un pedestal que imita los bloques de granito, busca emular a las águilas de hierro del declinante Tercer Reich. El cóndor se recorta contra un pabellón argentino desplegado en vertical, como si fuese la bandera del Club Atlético Unión de Mar del Plata. Unos diez granaderos desmontados escoltan al tótem, cinco de lado, mientras diez banderas verticales, a la manera de las coreografías del Nacional Socialismo caen como paños a lo largo del proscenio. Si no mostramos la foto del suceso no podemos hacer justicia con nuestras palabras.

No sabemos si con el golpe del 4 de junio de 1943 las autoridades alcanzaron a encargar el cóndor para el desfile del Día de la Independencia de aquel año. Posiblemente no, ocupados como estaban con el golpe de palacio que desplazó al general Arturo Rawson luego de tres días de mandato y la asunción de Pedro Pablo Ramírez que condujo con mano de hierro los destinos de la República por otros diez meses. No creemos que el cóndor haya estado presente el 9 de julio de 1945, con la rendición de Alemania del 7 de mayo del mismo año, especialmente cuando Edelmiro Farrell le declaró la guerra a Adolf Hitler el 27 de marzo.

Sea como sea, la revista Life del 21 de agosto de 1944 hace eco de aquel evento patrio. Bajo el título “Argentina Shows Army. The Panoply of Fascism appears in South America complete with parades, symbols, slogans and arms” (Argentina muestra su Ejército. El lenguaje del fascismo aparece en Sud América con desfiles, símbolos, slogans y armas) describe el desfile argentino con algo de sorpresa, comicidad y preocupación.

Con respecto al cóndor de cartapesta, Life lo describe como a un pájaro desgarbado, y a la puesta en escena en el escenario, como reminiscente al desfile de los fascistas en el Foro Romano de Mussolini de 1937. Tres semanas más tarde, en la sección Cartas de los Lectores de la misma revista, un tal Marvin Katz felicita al semanario por el artículo y por no “subestimar" al “buen vecino” del Sur como un potencial caldo de cultivo para una Tercera Guerra Mundial. ¡Qué tal! Y pensar que tres décadas más tarde el Ejército Argentino estaba entrenando contras al servicio de EEUU.

Como vimos en algún artículo anterior el cóndor prendió con fuerza en los regímenes castrenses de las repúblicas sudamericanas. Podemos suponer que su herencia está enraizada en las cosmogonías andinas previas a la conquista por parte de España. No obstante, la impresión general es que el ave no habría comportado un interés en los estados post coloniales de no ser por la tradición occidental y la comparación del tótem andino con el águila imperial de las naciones europeas.

Las águilas cómo estandartes de Rusia, Polonia, Inglaterra, Austria, Alemania, de la Francia napoleónica y de la Italia de Mussolini, proyectaron su influencia a la hora de elegir al cóndor. Estas águilas, a su vez, seguían una larga tradición como representativas del poder tanto en el Imperio Persa como en el de Alejandro Magno, pero por sobre todo, en el águila imperial romana. Cuando indagamos un poco acerca del porqué del águila y los deseos expansionistas de los poderes modernos el emblema de las legiones aflora como sinónimo de perseverante grandeza.

Hay, como en casi todas las cosas pregnantes, un origen religioso. El águila estaba asociada a Zeus/Júpiter con un germen muy anterior al apogeo de Roma. Gloria, poder, divinidad, destino, se fraguan alrededor del ave representativa.

En Akragas, Sicilia, una moneda del siglo V a. C muestra un águila erguida con las alas cerradas. En Histria, Mar Negro, en una moneda del siglo IV a. C., aparece un águila sobre un delfín. En Alejandría, siglo II a. C., un águila se posa sobre un rayo. En Tiro, siglo I a.C. tenemos un águila sobre el mascarón de proa. Una moneda de la República Romana del Siglo I d. C. nos enseña un águila sobre el rayo rodeada de laureles, y así podríamos continuar por páginas y páginas. Ya para el inicio de la era de Augusto el águila estaba en todas partes: representante de Júpiter, protección de las legiones, símbolo del Imperio y proyección de aquí en más del imaginario de todos los poderes de Occidente. El propio Gran Sello de Estados Unidos como precursor de las repúblicas de Europa y América no pudo desprenderse del influjo del águila. El águila calva con las alas abiertas que sostiene las flechas en un lado y la rama de olivo en el otro mantiene un parecido sugestivo con muchos de los tetradracmas romanos de la época imperial.

El hecho no dejó de ser incómodo para algunos de los padres fundadores. Sabemos que Benjamin Franklin prefería al pavo por sobre el águila calva como escudo de los Estados Unidos. La inclinación por el pavo tiene relación con el Día de Acción de Gracias. La tradición del festejo se remonta a 1621 cuando los colonos de Massachusetts agradecieron con un banquete la ayuda recibida por los indios Wampanoag. El simbolismo de la festividad debería centrarse alrededor del encuentro armonioso entre dos culturas aunque hoy por hoy se acerca más a una reunión endocultural para limar las asperezas de la familia acaecidas dentro de los sucesos del año. Aparte, siendo el pavo la víctima expiatoria y emblema de un centro de mesa se entiende que los deseos de Franklin no prosperasen.

La idea del águila como un ser transicional y semidivino por los antiguos griegos y romanos tiene varios puntos en común con la concepción del cóndor por parte de las culturas amerindias. La creencia de que estas aves eran usadas por los dioses como un modo de comunicarse con los mortales a través de sus movimientos, con su vuelo a izquierda o derecha de quien las observa, señal anticipatoria de la suerte de una empresa es compartida en ambos mundos.

El poeta Pindaro decía hace dos siglos y medio que el águila, rey entre todas las aves, reposaba sobre el cetro de Zeus en el monte Olimpo. En el 2012 encontramos que escritor chileno Patricio Manns describe al cóndor con los poderes de un superhéroe redoblando al Olimpo con el Illimani y el Aconcagua:

“Otro cóndor desde el Illimani, mira el pico de Aconcagua y se agita ante el gigante cual bandera americana… El cóndor no reconoce más que la tierra profunda: Si no encuentra cordilleras, rompe la tierra y las funda… La morada de los cóndores es un lugar soberano instalada sobre el cielo de los sudamericanos”.

Pero, como en todas las percepciones provistas por los humanos, las lecturas no son unívocas. Para un poeta clásico como Ovidio, el águila estaba emparentada con el robo, el rapto y la violación, incluso con el homoerotismo. El violador busca a su víctima como el águila a su presa. Aristófanes y Plauto la comparan con un ladrón. Los poetas greco latinos estaban mas dispuestos a los contrapuntos y a los claroscuros que sus colegas neoclásicos donde la herencia cristiana les imponía o una cosa u otra.

Un cóndor puede vivir hasta 85 años en cautiverio y solo unos 40 a la intemperie. El ave, que en su vejez sabe que está cerca su final, se eleva hasta la altura máxima que le permite su vuelo y se arroja contra la ladera de una montaña inmolándose antes que sufrir una senectud ignominiosa. O así se interpreta este acto que algunos comparan con las costumbres aristocráticas de la antigüedad o los rituales de honor del hara kiri de un Japón milenario. Tal percepción de la virtud alterna con la tendencia del cóndor a evitar la lucha directa con otras aves de presa. Las peleas pueden resultar perjudiciales para el gigante de las aves debido a la delicadeza de sus plumas. De manera que el cóndor opta por exponer “teatralmente” su tamaño con la esperanza de resolver el conflicto sin entrar en picotazos. El ataque e incluso la defensa —nos comentan los especialistas— es casi inexistente entre los hábitos del cóndor contra otras aves de caza.

Estos hábitos no impidieron idealizar al cóndor como emblema de poder. Como un rey con muchas ínfulas, mucho orgullo y poco contenido.

Como de poetas hablamos, no puedo evitar mencionar a mis amigos del Teatrito Rioplatense de Entidades cuando hace dos años realizaron en una casona de Avellaneda la performance llamada Apocalipsis de Platinia. Allí la artista Cintia Vietto, el músico Fabio Zurita, la cantante Isol, más una compañía de jóvenes entonaron una puesta política idealizando lo que llamaron Hornero partisano. Las referencias, creo, hacen a esta meditación cuando a la par de los sones de Bella Ciao cantaban:

El buen Hornero se ha despertado / Y está en la pam, en la pam, en la pam pam pa / El buen Hornero se ha despertado / Y se encontró con un botón / Un cóndor flaco y de visera / Está en la pam, en la pam, en la pam pam pa / Un cóndor flaco a lo Videla / Que se lo quiere comer.

El buen Hornero le saca pecho / Y dice “no”, dice “no”, dice “no, no, no” / Le tira un caño de canaleta / Con el nombre del botón.

Y se levanta la gran Platinia / Y dice “no”, dice “no”, dice “no, no, no”. / Y se levanta la gran Platinia / Bajo el signo del buen campión / Es el Hornero el que nos lleva / Y dice “sí”, dice “sí”, dice “sí, sí, sí” / Es el Hornero el que nos lleva / Y dice nido, paz y amor.

Y es en Platinia, que despedimos / Al cóndor chau, cóndor chau, cóndor chau, chau, chau / Y es en Platinia, la del bolonki / donde abrazamos la libertad.