"Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos, porque la Universidad Pública somos todos", dice el mensaje con el que estudiantes universitarios convocan a la marcha en defensa de la educación pública, para el próximo miércoles frente al Congreso.





Con un video que ya circula ampliamente en redes, los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) oficializaron la convocatoria a la Marcha Universitaria Federal y explicaron por qué es clave defender la Ley de Financiamiento Universitario.

“Queremos cursar. Queremos hacerlo presencialmente y tranquilos. Aprender dentro del aula. Queremos seguir siendo la Universidad de excelencia que somos y para eso necesitamos a los mejores profesores. Necesitamos que se queden”, dice uno de los estudiantes mirando a cámara, mientras otros se suman con mensajes sobre la importancia de la educación pública para la sociedad y las familias argentinas.

El video subraya que la marcha “no es contra nadie, es a favor de todos” y llama a la comunidad a sumarse: “Te estamos pidiendo que vengas a bancar la ley de financiamiento universitario. Para seguir siendo los mejores, para seguir siendo tu orgullo. Porque Universidad Pública somos todos”.

Voto a voto

La Marcha Federal Universitaria tendrá lugar el próximo miércoles a las 17, frente al Congreso para rechazar el veto del presidente Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario. Anticipan un final abierto para alcanzar los dos tercios en Diputados que permita dar el primer paso para ratificar la iniciativa, según afirmaron fuentes gremiales.

"El poroteo que nosotros tenemos, minuto a minuto, está dando que puede ser para los dos lados (a favor o en contra del veto). Está todo recontrajusto. En principio, tendríamos 166 votos. Hoy por hoy es un número que no nos serviría", anticipó Pablo Perazzi, secretario general de FEDUBA, sindicato de docentes de la UBA, y dirigente de la CONADU.

El conflicto por el presupuesto universitario se aceleró vertiginosamente esta semana. Tal como había anticipado, el presidente Javier Milei vetó por segunda vez una ley de Financiamiento Universitario que busca recomponer en parte los problemas en el funcionamiento de las universidades y los salarios de docentes y no docentes.

Como respuesta, en Diputados se oficializó una sesión para tratar este veto y el de la Emergencia Pediátrica y, en paralelo, estudiantes, docentes, no docentes y autoridades de las altas casas de estudios convocaron a una marcha federal bajo la consigna "Frenemos a Milei. No al veto".