Desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires precisaron que Thiago Medina, el exparticipante de Gran Hermano, sigue grave, pero “con leves mejorías”, tras el accidente en moto que sufrió el pasado viernes.

“Sigue en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Con pronóstico reservado. Con signos de leves mejorías con respecto al día de ayer”, dice el último parte médico, difundido este domingo.

A su vez, el periodista Ángel de Brito actualizó también las novedades sobre el estado de salud del influencer, aunque dejó preocupación entre sus seguidores: “Thiago Medina está en coma inducido. Estable, pero sigue en estado crítico”.

Sufrió un accidente mientras manejaba su moto

De acuerdo a la información aportada por las autoridades, el viernes por la noche, Medina circulaba en moto por la avenida General San Martín, en Francisco Álvarez, y al llegar a la esquina de la calle La Providencia, chocó contra la parte trasera de un auto.

Debido al fuerte impacto, el joven de 22 años fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno. Allí fue estabilizado por el personal médico. Luego, durante la madrugada del sábado, fue operado y, según informó su expareja Daniela Celis, le extirparon el bazo, uno de los órganos afectados por el accidente.

Asimismo, se conoció que Medina sufrió la fractura de varias costillas, tiene afectados los pulmones, los riñones y el hígado.

Actualmente, el influencer se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva, sedado y con asistencia respiratoria mecánica. Su pronóstico es reservado.

Daniela Celis, quien se encuentra en el hospital junto a la familia de Thiago, ha pedido cadenas de oración. En sus redes, destacó un dato que pudo haberle salvado la vida: "Gracias a Dios tenía el casco puesto".

