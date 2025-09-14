Alemania le ganó una gran final a Turquía en el Eurobasket y se coronó a nivel continental por segunda vez en su historia (la otra fue en 1993). Fue 88 a 83 para los vigentes campeones del mundo (2023), que se siguen consolidando como serios candidatos al oro en los próximos Juegos Olímpicos.

Aunque iba de punto, Turquía tuvo un inicio tremendo de 13-2 que le sirvió para ser dominador durante casi todo el encuentro con unas tremendas actuaciones del pivot Alperen Sengun (28 puntos) y el alero Cedi Osman (23 puntos, 6/9 en triples). Pero, a la hora de la verdad, pesó la chapa de campeón de los alemanes.

En los últimos cuatro minutos, se fueron repartiendo la ventaja hasta que los germanos decidieron no cederla más de la mano del base Dennis Schröder, quien venía teniendo un discreto encuentro, pero anotó seis de sus 16 puntos cuando más importaba. Del otro lado, Sengun tuvo la responsabilidad de tomar los tiros decisivos de Turquía pero falló ambos: un doble con el partido 83-84 a falta de 57 segundos y un triple con la cosa 83-86 a falta de 10.

Además de Schröder, quien también aportó 12 asistencias y fue premiado como el MVP (Jugador Más Valioso) del torneo, para Alemania fue vital el inesperado aporte goleador del atlético Isaac Bonga, con 20 puntos (promedia 8,6 hasta este encuentro). Mientras que la gran estrella NBA del equipo, Franz Wagner, firmó 18.

Más temprano, en el partido por el tercer puesto, Grecia derrotó a Finlandia por 92 a 89 con 30 puntos del gigante Giannis Antetokounmpo quien, visiblemente emocionado, diferenció lo que significa jugar para un club de lo que es representar a un país. "Ganar un campeonato de la NBA es un gran logro. Milwaukee (por los Bucks) es una ciudad increíble, pero son 500.000 o 600.000 personas. Cuando logras hacer felices a 12 millones de griegos e inspirar a la próxima generación como nos inspiraron a nosotros y como la generación anterior en el 87 los inspiró a ellos, creo que es lo más grande de la historia”, acertó.



