Cada tiempo histórico tiene una paradoja que lo sostiene. La modernidad occidental y eurocéntrica se sostuvo en 1637 en la paradoja de la duda, duda que duda, que dudo, dudo, que dudo, y si dudo entonces pienso y si pienso soy. El cogito cartesiano plantó bandera, sostuvo Hegel, en el tiempo de la Modernidad del siglo XVII. ¿Cuál es la paradoja, el salto al infinito, del siglo XXI? Uno tan risueño como monetizable y cotidiano: una persona preguntándole a su celular: Hola guggl, decime ¿qué es Google? Y Google, después de darle datos, el buscador de buscadores en tiempo real, que busca en sus siglas tres billones de respuestas por día, da otra explicación más concreta, este respondedor de todo, elixir de la máxima: si existís tenés visibilidad, estás en mis redes, repite hasta el infinito: “Guggl es Google” y planta la paradoja de estos tiempos que sentimos en las consecuencias que vivimos día a día.

La Unión Europea acaba de multar a Google en 3500 millones de dólares por abuso de posición dominante en publicidad en línea. Ya en 2018 lo había multado en 4100 millones de dólares. Un tribunal de San Francisco lo multó por 325 millones de dólares tras descubrir que incumplió normas correspondientes a esa norma deontológica en desuso hoy en día llamada privacidad y de nuevas formas de quitarnos privacidad llamadas cookies (en castellano la traducción sería galletitas).

Se podría pensar que este dineral hace temblar al gigante informático, pero no es así: ya tiene asignada una pequeña parte de su presupuesto para pagar las multas y seguir haciendo lo mismo. Hubiera sido peor no seguir firmando contratos exclusivos con empresas como Samsung o Apple para ser su único motor de búsqueda o compartir datos clave de su índice de búsqueda y de información sobre las interacciones de los usuarios.

Google sabe mucho de nosotros pero nosotros no podemos hacer nada para que las consecuencias de sus búsquedas no dejen a la humanidad en un tembladeral. Ninguna mueca irónica, porque se vuelve imprescindible cuando una persona se pierde en la ciudad y se orienta con Google Maps, o cuando busca en el buscador de buscadores y abre Chrome, el navegador web de Google, o lleva su agenda cotidiana en el Google Calendar, o cuando guarda gratuitamente todos los tesoros en la nube y mira los tutoriales de cómo hacer tal o cual cosa en videos en YouTube. Guggl es Google, comparte los deseos en espejos paradojales, como la paradoja del mentiroso de Epiménides: la paradoja de la gratuitad le pertenece a este gigante informático, con incontables aplicaciones propias y, otra vez como Chrome, el Google Play Store, donde 4 millones de aplicaciones se pueden descargar sólo con el módico precio de firmar un consentimiento. No sólo el monopolio de datos más importante de la humanidad sino la confirmación de que Google es la transcripción contemporánea de Dios. Habemus celular, luego de escribir nuestro gmail.

Nos hacen a semejanza de sus intereses; dice el Génesis 1:26-27: "Hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza”. Llevan a la humanidad de la mano con las artes mágicas, con el conjuro del encantamiento de las múltiples realidades: virtuales, ampliadas, inmersivas y, por supuesto, como hábiles botánicos que pinchan al telgopor según clase socioeconómica, influencia y dan el ticket del asiento a ocupar en el trencito de la alegría de sus dividendos. El resto de la operación o llamado también "costo no deseado" es reducir no sólo la heterogeneidad, la diversidad, sino convertirnos en sedientes adictos y vouyeristas seriales en reels infinitos como en la película “La Naranja Mecánica” (1971), novela de Anthony Burgess, quizás uno de los visionarios más críticos de lo que vendría, cuando a Alex, sin poder cerrar los ojos, le propinan el método Ludovico y de un líder de pandilla se convierte en un ser rehabilitado con una conducta social condicionada.

Esta empresa, como cualquiera, quiere vender, pero a diferencia de otras, la cuestión es el producto: una pócima que nos divierte tanto como nos convierte en tenues débiles mentales para que no levantemos la voz contra una escandalosa concentración de poder en el panóptico digital, que tiene consecuencias en todos los órdenes de la vida. Sólo para nombrar una: ha permitido la supremacía de una derecha que destina a nuestro planeta a ser inhabitable. Y no se trata de apocalipsis. Muchos teóricos e intelectuales, desesperados por el curso de los acontecimientos, han renegado de la etnia humana, desean renunciar a su categoría de seres humanos, no quieren las consecuencias de la píldora mágica de la tecnología que ofrece la entrada a los cielos de la poshumanidad, a una nueva dimensión de lo humano, mientras que se va adueñando cada vez no sólo de los deseos íntimos sino convirtiendo a los seres que pueblan el planeta en avatars manejados por un joystick.

Mientras muchos y muchas preguntan qué hacer, una primera solución sería que estas empresas no tuvieran el monopolio de nuestras decisiones y que otras empresas permitan lograr eso que aparentemente tanto pregonan, la libertad de decidir, al menos, a qué trencito subirnos y cómo se puede vivir una vida sin que “sugieran” ir siempre por los mismos caminos.

Los fallos que han fallado en contra en Google son un cosquilleo para este gigante que tiene el control del mercado de búsquedas en línea (del que cuenta con más del 90 por ciento de las consultas). Quien le pregunte a Google cómo salir de guggl verá el final del camino. Contestará por lo contrario, cómo aparecer más, o por la especialización, cómo personalizar las búsquedas. Pero jamás dará la clave de salida, porque ni este gigante informático, ni los tres o cuatro que existen en el planeta, tiene esa respuesta ni la quiere tener.

* Martín Smud es psicoanalista y escritor.