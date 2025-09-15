Con una ceremonia cargada de emoción, los primeros Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Rosario 2025 bajaron el telón este domingo 14 de septiembre tras seis jornadas históricas que marcaron un antes y un después en el deporte nacional. Más de 2.500 atletas olímpicos y paralímpicos de las 24 provincias argentinas fueron protagonistas de un evento que consolidó a Rosario como el epicentro deportivo del país.

La ceremonia de clausura, realizada en el Fan Fest en pleno bulevar Oroño entre Dante Alighieri y 27 de Febrero, celebró la culminación de un acontecimiento único. Autoridades nacionales, provinciales y municipales acompañaron el acto, entre ellas el intendente de Rosario, Pablo Javkin; el presidente del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia; el secretario del Comité Paralímpico Argentino, Gustavo Borro; además de dirigentes deportivos, federaciones, clubes, entrenadores, jueces, voluntarios y, por supuesto, los grandes protagonistas: los y las atletas.

Uno de los momentos más destacados fue cuando se realizó la Ceremonia de Premiación de dos deportes: hockey femenino y basquetbol en silla de ruedas masculino, disciplinas elegidas para representar la esencia de los Jadar: unión, igualdad, integración y pasión. El público vivió con intensidad el reconocimiento a las y los medallistas, en un clima de ovación y orgullo colectivo.

El homenaje a los voluntarios y al equipo del Comité Organizador ocupó un lugar central en la ceremonia. Más de 1.000 personas trabajaron con compromiso y entusiasmo en cada detalle de la organización: desde la logística y el transporte hasta la prensa, la atención a las delegaciones y la coordinación de las ceremonias. Su labor fue reconocida con una ovación mientras formaban un cordón de bienvenida para el desfile de los atletas.

El tradicional desfile de las delegaciones permitió ver nuevamente a los abanderados de cada provincia, seguidos por los atletas mezclados, reflejando el espíritu de camaradería y hermandad que caracterizó a esta primera edición de los Juegos.