El nombre de Owen Cooper quedará grabado en la historia de los Premios Emmy. Con tan solo 15 años, el joven actor británico se convirtió en el ganador más joven en obtener el Primetime Emmy a Mejor Actor de Reparto en una Miniserie o Película Antológica, al imponerse en una categoría dominada hasta ahora por intérpretes adultos.

El reconocimiento llegó gracias a su papel en la serie de Netflix Adolescencia, donde interpreta a Jamie Miller, un adolescente de 13 años acusado del asesinato de una compañera de clase.

Con esta victoria, Cooper también pasó a ser el varón más joven en recibir cualquier premio de actuación en la historia de los Emmy, un hito que lo posiciona como una figura central en el presente y futuro de la televisión internacional.

El triunfo de Cooper se produjo en el Teatro Peacock de Los Ángeles, durante la 77ª edición de los premios. Allí superó a un grupo de competidores de peso: su compañera de elenco Ashley Walters, así como figuras de renombre internacional como Javier Bardem, Bill Camp, Peter Sarsgaard y Rob Delaney.





Visiblemente emocionado, el joven actor se limitó a definir la experiencia como “surreal”, y recordó que hacía apenas unos años había comenzado clases de actuación sin imaginar que llegaría a los Estados Unidos. “Esta noche prueba que si escuchás, te enfocás y salís de tu zona de confort, podés alcanzar todo en la vida”, expresó durante su discurso de agradecimiento.

Con esta distinción, Cooper quebró un récord que se mantenía vigente desde 1973, cuando Scott Jacoby había ganado el Emmy a los 16 años por The Certain Summer.

El fenómeno de Adolescencia en Netflix

El éxito de Owen Cooper no puede entenderse sin el impacto global de Adolescencia. La miniserie creada por Jack Thorne y Stephen Graham acumuló más de 140 millones de visualizaciones en sus primeros tres meses en la plataforma, consolidándose como uno de los fenómenos de Netflix en 2025.

La producción no solo destacó por su trama, sino también por su innovación técnica: cada uno de sus cuatro episodios fue grabado en una sola toma continua, generando un efecto inmersivo que cautivó a la crítica y al público.

Durante la ceremonia, Adolescencia también se llevó estatuillas por mejor dirección y guión, premiando el trabajo de Thorne y Graham, quien además es protagonista de la historia.

Voces del elenco y la mirada social

El actor Stephen Graham, nominado en la categoría de Mejor Actor por su papel de Eddie Miller, padre de Jamie en la ficción, destacó que el éxito de la serie se explica porque se volvió “muy identificable para la gente de muchas maneras”.

“Nadie tuvo que imaginar demasiado. Podría ser tu hermana, tu hermano, tu vecino o la infancia de alguien que conocés”, sostuvo Graham, al remarcar la potencia de la historia en clave social.





Además, señaló que el trabajo de su compañera Christine Tremarco, quien encarnó a la madre del protagonista, logró capturar la esencia de las mujeres fuertes y matriarcales que marcaron sus propias infancias.

De este modo, Adolescence no solo abrió la puerta al reconocimiento más temprano en la carrera de Owen Cooper, sino que también instaló una reflexión sobre los vínculos familiares y el impacto de la masculinidad tóxica en la juventud, un eje que atraviesa la trama de la miniserie y que resonó con fuerza en la audiencia global.