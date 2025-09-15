La semana deportiva llega con una agenda cargada de torneos internacionales, en la que los equipos argentinos serán protagonistas en la Copa Libertadores, la Sudamericana. Además, habrá acción en la Champions League, la Copa Argentina, el Ascenso y la Liga femenina, con partidos decisivos que definirán el rumbo de cada competencia.

Copa Libertadores

Comienzan los cruces de 4tos con un duelo entre equipos argentinos:

Martes

19.00: Vélez vs Racing

Miércoles

21.30: River vs Palmeiras

Jueves

21.30: Flamengo vs Estudiantes

Copa Sudamericana

El único argentino en competencia recibe a Fluminense:

Martes

19.30: Lanús vs Fluminense

Champions League

Comienza una nueva temporada de la Liga de Campeones, que tiene al PSG como actual defensor del título:

Martes

13.45: PSV vs Union Saint-Gilloise

13.45: Athletic vs Arsenal

16.00: Juventus vs Dortmund

16.00: Benfica vs Qarabag

16.00: Tottenham vs Villarreal

16.00: Real Madrid vs Marsella

Miércoles

13.45: Olympiacos vs Pafos

13.45: Slavia Praga vs Bodo/Glimt

16.00: Bayern Munich vs Chelsea

16.00: PSG vs Atalanta

16.00: Ajax vs Inter

16.00: Liverpool vs Atlético Madrid

16.00: Kobenhavn vs Bayern Leverkusen

Jueves

13.45: Brujas vs Mónaco

16.00: Frankfurt vs Galatasaray

16.00: Sporting Lisboa vs Kairat

16.00: Newcastle vs Barcelona

16.00: Manchester City vs Napoli

Ascenso

Cierre fecha 31 con un partido de la Zona B:

Lunes

15.30: Agropecuario vs Gimnasia (M)

Copa Argentina

Se disputa uno de los últimos partidos de 4tos de Final.

Ya están clasificados Independiente Rivadavia y Argentinos Jrs a Semifinales. Resta conocer la fecha para el duelo entre Racing y River:

Miércoles

18.00: Newell’s vs Belgrano

Liga femenina

Esta semana se cierra la fecha 6 y también comienza la jornada número 7:

Lunes (fecha 6)

11.00: Rosario Central vs Talleres

Miércoles (fecha 7)

11.00: Ferro vs Boca

16.00: San Luis FC vs Independiente

Jueves

15.00: Newell's vs Platense

19.00: Belgrano vs Huracán

Mundial de voley

La Selección masculina juega la 2da y la 3era fecha de la fase de grupos, luego del triunfo sobre Finlandia:

Lunes

23.30: Argentina vs Corea del Sur

Jueves

07.00: Argentina vs Francia

La Liga

Se cierra la jornada 4 en España:

Lunes

16.00: Espanyol vs Mallorca

Serie A

En Italia termina la fecha número 3:

Lunes

13.30: Hellas Verona vs Cremonese

15.45: Como vs Genoa