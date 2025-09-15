La semana deportiva llega con una agenda cargada de torneos internacionales, en la que los equipos argentinos serán protagonistas en la Copa Libertadores, la Sudamericana. Además, habrá acción en la Champions League, la Copa Argentina, el Ascenso y la Liga femenina, con partidos decisivos que definirán el rumbo de cada competencia.
Copa Libertadores
Comienzan los cruces de 4tos con un duelo entre equipos argentinos:
Martes
19.00: Vélez vs Racing
Miércoles
21.30: River vs Palmeiras
Jueves
21.30: Flamengo vs Estudiantes
Copa Sudamericana
El único argentino en competencia recibe a Fluminense:
Martes
19.30: Lanús vs Fluminense
Champions League
Comienza una nueva temporada de la Liga de Campeones, que tiene al PSG como actual defensor del título:
Martes
13.45: PSV vs Union Saint-Gilloise
13.45: Athletic vs Arsenal
16.00: Juventus vs Dortmund
16.00: Benfica vs Qarabag
16.00: Tottenham vs Villarreal
16.00: Real Madrid vs Marsella
Miércoles
13.45: Olympiacos vs Pafos
13.45: Slavia Praga vs Bodo/Glimt
16.00: Bayern Munich vs Chelsea
16.00: PSG vs Atalanta
16.00: Ajax vs Inter
16.00: Liverpool vs Atlético Madrid
16.00: Kobenhavn vs Bayern Leverkusen
Jueves
13.45: Brujas vs Mónaco
16.00: Frankfurt vs Galatasaray
16.00: Sporting Lisboa vs Kairat
16.00: Newcastle vs Barcelona
16.00: Manchester City vs Napoli
Ascenso
Cierre fecha 31 con un partido de la Zona B:
Lunes
15.30: Agropecuario vs Gimnasia (M)
Copa Argentina
Se disputa uno de los últimos partidos de 4tos de Final.
Ya están clasificados Independiente Rivadavia y Argentinos Jrs a Semifinales. Resta conocer la fecha para el duelo entre Racing y River:
Miércoles
18.00: Newell’s vs Belgrano
Liga femenina
Esta semana se cierra la fecha 6 y también comienza la jornada número 7:
Lunes (fecha 6)
11.00: Rosario Central vs Talleres
Miércoles (fecha 7)
11.00: Ferro vs Boca
16.00: San Luis FC vs Independiente
Jueves
15.00: Newell's vs Platense
19.00: Belgrano vs Huracán
Mundial de voley
La Selección masculina juega la 2da y la 3era fecha de la fase de grupos, luego del triunfo sobre Finlandia:
Lunes
23.30: Argentina vs Corea del Sur
Jueves
07.00: Argentina vs Francia
La Liga
Se cierra la jornada 4 en España:
Lunes
16.00: Espanyol vs Mallorca
Serie A
En Italia termina la fecha número 3:
Lunes
13.30: Hellas Verona vs Cremonese
15.45: Como vs Genoa