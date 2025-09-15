En los últimos meses, sociólogos y analistas consolidaron una narrativa que intentó “explicar” el fenómeno Milei entre los jóvenes. Coincidieron en que su ascenso electoral reflejaría la aparición de una nueva subjetividad juvenil. La tesis, tan simple como seductora, sostenía que la bronca era legítima, la rebeldía auténtica y que Milei encarnaba la expresión visceral de una generación desencantada.

El apuro por encontrar “la clave” de un resultado electoral suele llevar a lecturas que confunden coyuntura con tendencia. Y en esta trampa cayeron buena parte de las ciencias sociales. En este caso, la supuesta “rebelión juvenil libertaria” se convirtió en un mantra repetido en medios y paneles, como si bastara con observar algunos segmentos urbanos para diagnosticar un fenómeno estructural.

Reducir la adhesión al mileísmo a una reacción espontánea frente al fracaso de la política oculta el rol de las derechas en la disputa de sentido. Hace más de una década que estas fuerzas operan sobre la subjetividad a través de influencers, humor y cultura digital.

El tránsito del capitalismo industrial al capitalismo de plataformas no solo transformó la economía global, sino que modificó la forma en que trabajamos, nos relacionamos y deseamos. Las plataformas ya no solo intermedian servicios sino también identidades, pasiones y sentidos comunes. Esta mutación estructural reorganiza el campo simbólico y reconfigura los actores políticos y sociales. La subjetividad se convierte en insumo, y el algoritmo en arquitecto emocional. Por eso, para esta lectura, la política ya no se juega solo en la calle o en las urnas, sino en los dispositivos, las pantallas y los afectos.

El mileísmo no brotó únicamente del desencanto, sino que se radicó en un terreno abonado durante años por la colonización cultural que tenía al cinismo como blindaje emocional y al individualismo como salida estética.

A eso se suma un abandono simbólico que la juventud vivió con fuerza durante la pandemia. No fue mirada como actor político, sino como amenaza epidemiológica. Nadie les habló. Nadie los convocó. Solo quienes prometieron venganza.

Milei no llega con una propuesta programática, sino como respuesta emocional a un vacío político. No ofrece comunidad, pero sí odio compartido. No propone igualdad, pero sí revancha. No plantea futuro, pero sí una catarsis inmediata. Y ese es su verdadero poder. Ser canal de una emoción sin nombre, en un mundo que dejó de ofrecer promesas.

El problema no es el malestar juvenil. El error es suponer que ese malestar lleva inevitablemente al autoritarismo libertario. Esa es la trampa.

Las miradas “comprensivas” corren el riesgo de romantizar el gesto destructivo. Otorgan autenticidad punk a un discurso profundamente elitista, clasista y reaccionario.

La elección reciente en la provincia de Buenos Aires fue una advertencia para todo el campo comunicacional y el pensamiento académico en particular.

Hoy las identidades políticas no están claramente cristalizadas.

Los votantes, -incluidos los jóvenes-, se mueven entre distintas opciones, ensayan apoyos y deshacen adhesiones en cuestión de meses.

Los diagnósticos veloces sobre la juventud terminan siendo muchas veces tan atractivos como equivocados. Pueden votar por bronca, pero también por memoria y por esperanza.

La juventud antes que un síntoma es hoy un territorio en disputa. Y quien así no lo entienda, ya perdió la mitad del juego.

* Magister en Comunicación

** Licenciado en Psicología