La gala de los Premios Emmy 2025, celebrada en el Peacock Theater de Los Ángeles, sorprendió a muchos con resultados inesperados. En una noche que prometía ser de celebración para The White Lotus y The Bear, ambas series se fueron a casa sin premios, un resultado que nadie anticipó. A pesar de sus numerosas nominaciones, series como The Studio y Severance se llevaron los galardones más prestigiosos. La sorpresa y la decepción marcaron el evento, con discursos apasionados y decisiones cuestionables que permanecieron en la mente de los espectadores.

Expectativas no cumplidas de las series favoritas

Desde un principio, The White Lotus y The Bear se perfilaban como las favoritas para acaparar estatuillas debido a su éxito rotundo en ediciones previas. A pesar de contar con 23 y 11 nominaciones respectivamente, ambas se quedaron sin premios en esta ocasión. El revés es particularmente notable para The Bear, que había ganado una cantidad impresionante de premios anteriormente, y para The White Lotus, que se preparaba para consolidar su posición como una de las series más exitosas del último año. Las expectativas de los actores y los fanáticos chocaron con la realidad de una ceremonia que eligió recompensar a nuevas propuestas.

Ganancias inesperadas y discursos que resonaron

Katherine LaNasa y Jeff Hiller se alzaron con galardones inesperados en sus categorías respectivas. LaNasa sorprendió al ganar el premio a Mejor Actriz de Reparto en Drama por The Pitt, superando a las favoritas de The White Lotus. Mientras tanto, Hiller ganó el reconocimiento como Mejor Actor de Reparto en Comedia por Somebody Somewhere, en una categoría que presentaba una competencia intensa. Fue una noche de emociones diversas, que incluyó también el poderoso discurso de Hannah Einbinder, quien usó su tiempo en el escenario para abordar temas políticos, destacando las voces de las minorías y generando un diálogo que trascendió el ámbito del entretenimiento.

Errores y momentos controvertidos durante la ceremonia

El evento también estuvo marcado por una serie de pequeños errores y momentos incómodos. Jason Bateman equivocó la pronunciación del nombre de un ganador, y se notó una tensión palpable cuando Elizabeth Banks celebró la cantidad de mujeres nominadas en dirección justo antes de anunciar al ganador masculino en esa categoría. La gala omitió la proyección de clips de las series nominadas, una decisión que eliminó un elemento tradicional que muchos consideran esencial para la experiencia del evento. Tales decisiones y deslices quedaron grabados en la memoria de los asistentes y televidentes, como reflejo de una noche que no resultó como muchos esperaban.

