Desde este martes 16 y hasta el jueves, Álex Anwandter llevará adelante una terna de shows lujuriosos en Niceto Club (Niceto Vega 5510), sala a la que regresa tras seis años. En el medio, aparte de una pandemia, el icono del nuevo pop chileno experimentó una mudanza a Nueva York (previo a haberse establecido en Los Angeles) y publicó dos discos que “contrarrevolucionaron” el panorama de la música hispanoparlante: El diablo en el cuerpo (2023) y Dime precioso (2024). Más que un acercamiento a la música dance, el artista apeló por la pista de baile y la festividad para reflexionar sobre las normas del amor queer. Si el primero era un álbum fuera de época, la secuela puso el foco en la banalidad, el individualismo y el materialismo. “El arte funciona para explicar, reflejar y refugiarse”, le justificó a este diario el año pasado.

Durante ese periodo, además, se hicieron cada vez más frecuentes los asaltos del ex integrante de la banda Teleradio Donoso a Buenos Aires, al punto de que él mismo llegó a reconocer que suele venir más a la Argentina que a su propio país. “Me siento muy conectado con Argentina, es una especie de amor mutuo que tenemos”, manifestó el músico y productor santiaguino, quien ya se encuentra jugando de local y cuyo trote está apuntando hacia la masividad. “Tengo un pie en Argentina al estar en contacto real y físico, más que a través de las redes sociales. Aparte de eso, siento que ha sido un camino bastante natural. Me da la sensación de que las músicas y los músicos argentinos medio que me ayudaron a promoverme. Fueron algo así como mis agentes de prensa”.

Una de esas músicas que colaboró en su legitimación en este lado de la Cordillera fue Juliana Gattas, con la que de paso Anwandter unió fuerzas para consumar uno de los debuts discográficos locales más esperados: Maquillada en la cama, puesto en circulación en marzo de 2024. Si bien toda Latinoamérica y España la conocía como la coequiper de Ale Sergi en Miranda!, siempre existió la duda de cómo sería su impronta fuera del tándem. Hasta que en 2024 llegó la respuesta, devenida oda al rupturismo. “Para todo el mundo es raro verla sola, pero no para mí”, dijo el trasandino previo a la salida del álbum. “Es una de mis mejores amigas. Me fascinó la idea de hacer un disco que refleje su personalidad, a partir de mi visión. Las canciones son sentimientos y preocupaciones reales suyas, aunque escritas por mí”.

A contracorriente de esa idea de la homogeneización y categorización a la que invita la cultura pop, traccionada por la globalización y a lo que esto conlleva en el siglo XXI, la dupla coincidió en sus respectivas carreras artísticas en tomar distancia de la tendencia y del prosumer. Desapropiándose así (o más bien rebelándose) de la práctica impuesta por el establishment, para construir una alternativa a partir de la disconformidad del orden político y social. Entonces, apelando al sistema de entretenimiento y la condición de vida del popstar, concibieron una narrativa queer que interpeló sin prurito a la idiosincrasia latinoamericana, lo que amplificó aún más el efecto desestabilizador que provocan sus canciones. Y es que hasta el patriarcado baila con ellas.

“Si no te acordás de cómo nos conocimos, entonces inventemos”, le propone Juliana Gattas en Buenos Aires, desde una de las ventanas de Zoom, a Álex Anwandter, quien atiende a esta tertulia exclusiva de Página/12 en Nueva York, a propósito del reencuentro del artista con los tablados porteños. “Nos vimos por primera vez en Chile, cuando viniste a un show de Miranda! en el Teatro Caupolicán. Yo tengo ese recuerdo sujeto a las redes. De hecho, vinieron Javiera Mena y vos a cantar con nosotros. Me parece que fue en el año 2015 (al año siguiente, Miranda! lo invitó a colaborar en el tema “Siempre es viernes en mi corazón”), y recuerdo que nos hicimos medio amigos en el after de ese show, que fue en una habitación del hotel, poniendo canciones de Luis Miguel. Ahora que te lo dije, se me hace exacto. Hay que confiar en mí”.

-¿A vos qué te pasaba con Miranda!?

Álex Anwandter: -Me gustaba mucho, y me parece que en Chile, para mi generación, era muy importante. A nosotros nos gustaba el pop, quizá a diferencia de lo que pasaba en Argentina, que eran medio exclusivamente del rock. Excepto por Miranda! Era importante para nosotros tener un referente contemporáneo pop. No contemporáneos había muchos, no latinoamericanos había un montón. Prácticamente, no existía algo como lo que ellos hacían. Si bien no quisimos emularlos directamente, sí era una especie de bandera que se había puesto en otro país. Y nosotros pensamos que podíamos hacer algo parecido.

En noviembre de 2002, mientras Bandana disfrutaba de un Teatro Gran Rex henchido de fanatismo a rabiar, a la vuelta de la esquina, en la Confitería Ideal, Miranda! sacaba chapa de su condición de sensación del under local en la fiesta Crème de la Crème. Eran dos maneras diametralmente opuestas de concebir la cultura pop conviviendo a pocos metros. “Nos encantaba la idea de hacer shows en fiestas. Si bien ahora es muy normal, en esa época era inusual. Era ser parte de algo que estaba en continuo desarrollo, y no de un recital, como el de Bandana, que comienza y termina”, evoca la cantante. “Lo importante era quedarse en la discoteca bailando. Esa movida no sólo tenía que ver con los recursos, sino con una decisión muy fiestera del movimiento. En esa época, iba más allá del género: eran las ganas de estar toda la noche”.

-¿Y cómo era eso mismo en Chile?

A. A.: -No es que quiera ponerme marxista, pero tenía que ver con las condiciones materiales. En contraste con la mega industria de la música, nosotros no teníamos otra opción. Y eso fue clave en el trabajo que hicimos en Chile, porque nadie te daba dinero. Teníamos que buscar la manera de producir tanto la música como el aspecto visual de nuestro trabajo. Sin embargo, teníamos unas condiciones materiales que se tradujeron en libertad estética. Teníamos la libertad de no ser como Bandana o de serlo si queríamos porque a nadie le importaba.

Si algo aúna a ambos músicos es el haber recurrido concienzudamente a la música dance como sostén de su manifiesto, lo que hasta ese momento era inusual en el pop que se hacía en la región. No existía nada con esa vena tan under. Es más: el pop era mala palabra para la contracultura.

Juliana Gattas: -Esa situación bailable me sigue fascinando hasta hoy en día. Me pasa mucho cuando voy a ver en vivo a Álex mismo, es un show musical perfecto, con tendencia al dance. Y la gente gritando y saltando, pero moviéndose. Con Miranda!, la primera vez que tomé conciencia de eso fue en la fiesta Brandon Gay Day. Ahí dije: “Qué bueno que hay tanta gente bailando y poca mirando”. Eso me dio libertad total. Me di cuenta de que podíamos hacer un montón de cosas porque la gente venía a conectar desde un lugar suelto.

A. A.: -A mí me pasó algo extremadamente parecido. Cuando comencé, tenía una banda con una lógica más normal de hacer música. En un principio, me aburría bastante mi relación con el público en los shows. Me parecía horroroso ver a esa gente que estaba con los brazos cruzados mirándome cantar. Lo que me provocó eso fue que, al momento de escribir canciones, eliminé el midtempo. Las baladas medio que se las sufrían, y las canciones rápidas se las bailaban. Había una energía que no podía controlar. De ahí fue que comencé a hacer música bailable, desde el pánico que me provocaba esa incertidumbre corporal.

-Miranda! surgió meses antes del estallido social de 2001. ¿Sentís que el inicio de la carrera de la banda estuvo marcado de alguna forma por ese acontecimiento?

J. G.: -Capaz en el momento exacto no era tan claro. Pero sí: el país estaba prendido fuego. Lo que sabíamos y entendíamos que no se estaban haciendo shows. Y mucho menos estaban viniendo bandas de afuera. El entretenimiento surgía en fiestas en casas, donde entre un montón de desconocidos poníamos alcohol y música, y bailábamos. En ese ámbito hicimos circular nuestro demo, y en varias de las fiestas a las que íbamos sonaba en algún momento un tema de Miranda! En ese contexto de país, tengo unos recuerdos con mucha data. No es como cuando conocí a Álex, que lo tengo clarísimo. En medio del estallido, de lo que pasaba en mi familia y de Miranda!, todas las noches salíamos. Por lo menos de martes a domingo.

-¿Cómo recordás la transición de los 90 a los 2000 en tu ciudad, Álex?

A. A.: -Era como un desierto. Poco antes de que comenzara a hacer música (su banda Teleradio Donodo nació en 2005, en tanto que su proyecto solista arrancó en 2010), la industria discográfica tuvo una implosión. Y dejó de invertir en artistas locales. Sobre todo en mercados pequeños como el chileno. Había poca gente y pocos lugares, pero cuando uno es joven e ingenuo no sabés qué tan grande es el mundo, y vivís las cosas como si así sucediera en todo el mundo. Y eso fue lo que hicimos. Teníamos esta libertad estética de no tener presión de absolutamente nadie. La verdad es que fue muy bonito tener esa libertad. Estuvimos haciendo shows en lugares para 200 o 300 personas durante años. Económicamente no servía de nada, pero se armó una especie de comunidad, que paradójicamente se pierde cada vez que aparece la industria. Ahora que la industria volvió a apostar por artistas locales, sólo apuesta por artistas de género urbano. Eso significa que la gente que quiere hacer algo de cualquier estilo no tan clasificable no tiene la posibilidad de desarrollarse.

La conexión entre el nuevo pop chileno y el nuevo pop nacional tuvo como punto de encuentro Esquemas juveniles, primer disco de la música, cantante y compositora santiaguina Javiera Mena. Este trabajo, considerado bisagra en la movida chilena y título indispensable de la música popular contemporánea latinoamericana, vio la luz en 2006 gracias al sello independiente argentino Índice Virgen. “Al menos para mí, ese disco fue muy importante”, afirma Anwandter. “Yo también quería eso, tenía una sofisticación muy especial. Ella hablaba su propio idioma desde cero, y eso fue muy admirable”. A lo que Gattas añade: “Fue cobrando sentido a través del tiempo. Ella era una chica súper tímida diciendo cosas súper reales e importantes. Sin renunciar a lo que hizo, profundizó y se destapó de una manera increíble”.

-¿En qué sentido?

J. G.: -Yo nunca vi a una mujer que se transformara de esa manera. Siento que la vi crecer, y la conocí casi al misma tiempo que nació mi hija. Cuando venía a tocar a Buenos Aires, dormía en la cama que estaba debajo de la cuna de Juana, mi hija. Era súper tímida e insegura en su forma de cantar, pero no cambió nada de eso. Y perdió la vergüenza.

-En los inicios de Miranda!, ¿te llamó la atención que su público fuera mayoritariamente queer?

J. G.: -Ése aún sigue siendo mi lugar de ensueño, mi espacio favorito en el mundo: la discoteca llena de queers. Es donde más libre y cómoda me siento. También necesito el otro tipo de show, porque es un desafío y tengo que convencer. Eso me ha servido. Pero el ámbito de la discoteca sigue siendo mi hogar, y un poco volví a ese lugar con el disco que hicimos con Álex. No es una sensación de confort, porque aún me pongo nerviosa y me da adrenalina y todo. La sensación es que nada me va a dañar porque estoy en familia y con la gente que más me entiendo en el mundo, más allá de los shows y los discos. Mi fraternidad pasa por ahí.

-¿Cuál es tu sensación cuando a la heteronormatividad le suceden cosas con tus canciones o te hacen incluso algún tipo de devolución?

A. A.: -La verdad es que no lo registré mucho, en el sentido de que, si les gusta, está fantástico. Pero me siento cómodo con el tamaño de mi audiencia, me gusta comunicarme con eso que no está en el centro. Creo que son las mismas personas con las que Juliana dice que se siente cómoda. Es como una fiesta de gays y mujeres. Metallica también tiene su propio público, pero está buenísimo si les gustan nuestros discos. Aunque no escribo pensando en ellos.

Al mismo tiempo que hacía su disco El diablo en el cuerpo y producía el último de Julieta Venegas, Tu historia, Anwandter ultimó el debut solista de Gattas. “Eso fue la pandemia para mí, con Juliana nos hemos reído de lo mucho que nos gustó. No había que ver a nadie, y estábamos tranquilos en casa: ‘maquillados en la cama’”, explica el músico chileno. “El disco de Juliana y El diablo en el cuerpo son hermanitos para mí porque crecieron juntos. Pero como el de ella era un disco debut, me permitía experimentar. Otra de mis prácticas capitalistas es disfrutar de mis amigos y mis amigas. Me gusta mucho hacer discos con mis amigas, antes que con personas famosas. Pero Juliana es ambas. La idea de hacer un disco para ella a mí me fascinaba. Juliana dice que esa idea se me ocurrió a mí, pero yo no sé si es cierto”.

-¿De quién fue la idea entonces?

A. A.: -No lo sé, pero yo quería que ella tuviera un vehículo para expresar esa personalidad que yo le conocía. Por ahí en Miranda!, porque Ale es fundamentalmente el compositor, se transmite mucho su personalidad. Pero conozco un lado suyo que no está en esas canciones, y me parecía muy linda la oportunidad de mostrar eso. Lo empezamos, y luego abordamos de qué íbamos a hablar. Conversamos un montón, todavía le sigo mandando preguntas. El proyecto se hizo a su manera y a su ritmo, por eso es genuino.

-¿Sentís que es un disco que te devuelve a la esencia under de los primeros años de Miranda!?

J. G.: -Todavía no puedo creer el hecho de hacer música, de concretar y de sacar adelante un proyecto con un artista que admiro tanto como Álex. Escuchar el primer disco suyo fue una sensación hermana a lo que me pasó con Esquemas juveniles. Soy muy fan de la música que hace, la escuchamos con mi hija todo el tiempo y cantamos sus canciones. Lo que pasó con la lectura que hizo de mi personaje ahora es clara, pero en el recorrido estábamos jugando. Me daba mucha fantasía hacer discos, así como los videos y el show. Toda la música que me llega, me abre ese universo. Me abre una puerta que no tengo cerrada con Miranda!, pero es hacia otro lugar muy distinto. A mí una de las cosas que más me gustó de escuchar mi disco terminado fue que en ningún momento, siendo imparcial, nunca escuché que se pareciera a Miranda! Es otra cosa, otro universo.

La agenda bien cargada

Álex Anwandter vuelve a la capital argentina luego de compartir fecha con Juliana Gattas el domingo último en Blondie, como parte del 32 aniversario de la legendaria sala santiaguina. La última vez que el músico chileno se subió a los escenarios locales lo hizo en calidad de acto internacional del festival Buena Vibra, en febrero pasado. Aparte del tridente de recitales que coronó en Niceto Club, este sábado participará en la programación de Camping Festival, junto a Nathy Peluso. Juana Rozas (le abrirá la tercera función, en tanto martes y miércoles lo hará el músico platense Juan Baro) y Marttein, entre otros. Esto sucederá en el Parque del Planetario, y la entrada será libre y gratuita. Y un día antes actuará en Córdoba Capital.

De lo que sí el chileno no fue parte fue del disco de remixes de Gattas, basado en el tema “Llegaste” (no integró el track list de Maquillada en la cama), cuya producción corrió por cuenta de DJs Pareja y fue subido a las plataformas de música digital en mayo de 2025. A manera de previa, en abril la dupla de discjockeys lanzó el remix de la canción “Borracha en un baño”. En este momento, ella y Ale Sergi son parte del reality La Voz, al tiempo que aguardan por los dos estadios Ferro que tienen previstos, el sábado 22 y domingo 23 de noviembre, donde estrenarán oficialmente el más reciente disco de su banda: Nuevo Hotel Miranda!, publicado el 9 de mayo de este año.