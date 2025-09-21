Mientras las memorias como género narrativo tienden a la totalidad y la homogeneidad de lo vivido, la autobiografía suele presentarse como una suma de fragmentos, dando la sensación de que lo contingente y azaroso terminan predominando en la forma de una vida, no solo en la forma de contarla. La memoria tiende a la justificación. La autobiografía al testimonio, al documento. Y si bien es cierto que Doble vía del economista e historiador Mario Rapoport, participa deliberadamente de ambos ramales narrativos (indiscutible eco de la doble vía siempre presente en estas páginas, donde en todo caso se deja testimonio de que vivir vale la pena), tratar de tener dictamen favorable hacia una u otra forma, no pierde sentido pero sí se relativiza un poco si se tiene en cuenta el periplo del autor/ protagonista, o si se prefiere, narrador/ personaje. Sea por la vía autobiográfica o por la memorística, la vida y la obra de quien se ha dedicado exhaustivamente a analizar el pasado, el presente y poner en perspectiva el futuro de la sociedad argentina y la comunidad internacional, no puede menos que contar la historia de un sujeto de la Historia, o, más coloquial, la de un hombre producto de su época.

Todos somos hijos de la época, se aprende en esta Doble vía. Las partes, los fragmentos, lo que pudo ser de otra manera, adquiere un carácter ineludiblemente férreo si se lo pone en perspectiva. “Mi vida transcurrió por distintos caminos. Comenzó por la poesía y la literatura, siguió por la política y la economía y culminó con una lectura distinta de la historia”, escribe Rapoport. Entonces, ya no se tratará de la autobiografía de un solo hombre o la memoria de una familia. Habla -entre la totalidad subjetiva y sus fragmentos- el tiempo de esa vida, sus circunstancias y sus procesos.

La historia familiar dará cuenta de una cierta tipicidad de la Argentina, con los abuelos inmigrantes, provenientes de Estonia y Ucrania, un ascenso ligado a los bienes materiales pero también simbólicos –los libros, en primer término, además de los discos, las comidas típicas, las amistades, los barrios transitados también- pero, pronto, aparece el matiz diferente: la experiencia casi “comunitaria” del edificio de la calle Lambaré, “donde viví algunos de los años más felices de mi vida. El edificio de Lambaré estuvo habitado mayormente por familias de parientes y conocidos. Era una mixtura de personajes, de acciones, ideas y travesuras”.

A lo largo de un volumen por cierto extenso, pero bien ensamblado y calibrado (escrito en colaboración con Ulises Ferro), el lector asiste a algo que, si se lo quiere extrapolar a nuestras experiencias del presente, y a nuestros imaginarios arruinados por los medios de comunicación en todas sus versiones, es asunto más bien insólito: la vida de un economista puede ser no solo interesante, o atractiva sino fascinante. ¿Y en qué consistiría esa fascinación? Por supuesto, habría varias respuestas posibles a esto, pero la mía propone un recorrido por algunos capítulos puntuales, que abren y abonan esa idea del inicio acerca de la representación de la época en lo particular, lo fragmentario y hasta lo azaroso de toda biografía.

En “Gran Bretaña, Estados Unidos y las clases dirigentes argentinas 1940-1945”, Rapoport explica la importancia en el despegue de su carrera de ese libro en particular, pero, además, es la primera vez en la que anuda uno de sus grandes temas: la economía con las relaciones internacionales. Algo que -todos debemos admitir- no estamos acostumbrados a relacionar automáticamente. A partir de aquí se abre una de esas vías esclarecedoras para los lectores. Sin ser exhaustivo, sigo con “El debate con Carlos Escudé” (gran personaje que conquistó el duro corazón del progresismo a pesar de todo); “Economía e Historia”; “La crisis de 2001 y sus causas históricas” y “Félix Weil y el enigma argentino”. Este último -capítulo y personaje- son nudos de enorme significación y condensación de sentidos: lo que ha provocado el argentino fundador (mecenas y participante) de la intelectualmente famosa Escuela de Frankfurt, es una estela de extrañeza (más que de enigma, me animo a señalar) en la relación de Argentina como parábola sacrificial ofrecida a todos los pueblos del mundo. Mario Rapoport no solo escribió su libro Bolchevique de salón (2014) rastreando a Weil, casi novelando su vida, sino que entiende que su descentramiento, su desubicación esencial es metáfora y síntesis de mucho de lo que pasa y pasó en Argentina.

Sería injusto, de todos modos, no consignar aquí otras facetas de la producción y la escritura de Mario Rapoport: poeta desde la más tierna adolescencia (y de luminosos poemas están regadas muchas páginas de Doble vía), escribió la novela Nunca es tarde para morir, Mr. Braden. En sus memorias se declara fan de dos expresiones artísticas para nada excluyentes entre sí, desde luego: el jazz y la novela negra. El capítulo dedicado a Nueva Orleans, “La ciudad del jazz”, y a la figura de Louis Armstrong, es uno de los más entrañables de todo el libro. Y en “La novela negra” puede leerse:

“Sentirse un poco Marlowe, el célebre detective de Raymond Chandler, no es en verdad algo extraño para los sufridos personajes que se dedican a la investigación científica en la Argentina. No solo por los padecimientos propios de una labor estimulante pero peligrosa, sino por las mismas condiciones de vida y de trabajo. Si un duro como Marlowe sobrevivía por el amor a su chica, un investigador trabaja por amor a la ciencia”.

Después de dedicar un capítulo, conmovedor pero no menos riguroso, a su relación con la enfermedad de Parkinson en los últimos años (que incluye, obvio, expresiones literarias de la serie negra) ya será el turno de ir cerrando este viaje que no suena para nada memorioso ni mucho menos nostálgico sino por el contrario, parece que estamos en todo momento anclados en el tiempo nuestro, el de todos, el presente. Y es ahí, aquí, ahora, donde el investigador dejará caer su última enseñanza, fruto, por supuesto, de estar involucrado en todos los tiempos, el tiempo: “Como los detectives, debemos hallar las huellas criminales en el barro de la historia”.