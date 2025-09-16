La Línea D del subte prestará "un servicio especial" con extensión de horario, para "colaborar en la desconcentración del partido de la Copa Libertadores, que se jugará en el Estadio Monumental", informaron desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto del partido que se jugará este miércoles 17 de septiembre desde las 21.30 en el barrio porteño de Núñez.

La empresa Subterráneos de Buenos Aires S.E. (Sbase) consignó que "de la estación Congreso de Tucumán, la más cercana al estadio, saldrá el último tren a la 1 am", y remarcó que "las cuatro estaciones elegidas para el descenso de los usuarios son Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio". El gobierno eligió estas cuatro "en función del flujo de pasajeros estimados y la conectividad con otros medios de transporte".

La Línea D circulará hasta la 1 pero se detendrá solamente en 4 estaciones. (Imagen: GCBA)





No se trata de la primera vez que el Gobierno porteño extiende los horarios del servicio del subte por algún evento especial o una temporada alta. Así lo hizo con la Línea B los viernes de diciembre, enero y febrero, y a partir de marzo, debido al éxito de la flexibilidad horaria, se sumaron los sábados. También se extendió el horario de circulación de los trenes para la desconcentración en partidos de la Selección Argentina y de River Plate, y en el marco de recitales como Buenos Aires Trap, Los Piojos, La Renga y Green Day.

Cuáles son las estaciones de subte cerradas por obras

En el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones, el Gobierno local mantiene cerradas algunas de las estaciones de diferentes líneas de subte: Uruguay (B), Carlos Gardel (B), Plaza Italia (D) y Agüero (D) están actualmente inhabilitadas. "Ya pusimos en valor once estaciones y las obras continuarán en otras doce", indicaron.

Las estaciones que fueron intervenidas y ya están habilitadas son Castro Barros, Lima y Acoyte (Línea A), Pueyrredón y Pasteur-AMIA (Línea B), San Martín (Línea C), Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (Línea D), y Jujuy (Línea E).

Algunas estaciones del subte permanecen cerradas por obras.





Además, se renovaron 13 paradores del Premetro (Ana María Janer, Cecilia Grierson, Mariano Acosta, Ana Díaz, Escalada, Presidente Illia, Parque de la Ciudad, Pola, Centro Cívico Lugano, Nuestra Señora de Fátima, Intendente Saguier, Somellera y Fernández de la Cruz).

Según adelantaron, las obras continuarán en Loria, Río de Janeiro, Piedras y Congreso (Línea A); Malabia (Línea B); y Tribunales (Línea D). También se lanzaron licitaciones para la renovación de Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).

Cuánto sale el boleto de subte en Buenos Aires



Los boletos de subte y de las líneas de colectivo de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires aumentaron un 3,6 por ciento desde el viernes 1º de septiembre. La fórmula establecida para los ajustes incluye el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec más un 2 por ciento. De esta manera, el cuadro tarifario quedó conformado de la siguiente manera:

Con SUBE registrada:

1 a 20 viajes mensuales: $1.071,00

21 a 30 viajes mensuales: $856,80

31 a 40 viajes mensuales: $749,70

Más de 41 viajes mensuales: $642,60

Con Sube sin registrar:

1 a 20 viajes mensuales: $1.702,89

21 a 30 viajes mensuales: $1.362,31

31 a 40 viajes mensuales: $1.192,02

Más de 41 viajes mensuales: $1.021,73

Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, de la UBA-CONICET, desde diciembre de 2023 el gasto en transporte se incrementó 770 por ciento.