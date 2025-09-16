El fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, confirmó que Tyler Robinson, el joven de 22 años detenido por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, fue acusado este martes de homicidio agravado y otros cargos. La imputación abre la posibilidad de que se le aplique la pena de muerte en caso de ser hallado culpable del crimen ocurrido el pasado 10 de septiembre en la Universidad del Valle de Utah.

Gray explicó que a Robinson se le imputó el delito de asesinato con agravantes "por causar intencional o conscientemente la muerte de Charlie Kirk en circunstancias que crearon un gran riesgo de muerte para terceros".

La Fiscalía le imputa otro cargo por disparar un arma de fuego causando lesiones corporales graves, y Gray agregó que el estado de Utah "alega además factores agravantes" para estos dos presuntos delitos "porque se cree que el acusado atacó a Charlie Kirk basándose en su ideología política y que lo hizo a sabiendas de que había niños presentes que presenciarían el homicidio".

A Robinson se lo acusa de obstrucción a la justicia por mover y ocultar el rifle y también por deshacerse de la ropa que llevaba puesta cuando disparó. También se le imputan otros dos cargos por manipulación de testigos por ordenar a la persona que vivía con él que borrara sus mensajes incriminatorios y por ordenar a esta persona que guardara silencio si la policía lo interrogaba.

Finalmente también se lo acusa de la comisión de un delito violento en presencia de un menor por matar a Kirk a sabiendas de que había menores presentes en el campus de la Universidad Utah Valley (UVU) el miércoles pasado. Gray agregó que las autoridades hallaron en el rifle que Robinson ocultó en un bosque cercano a UVU el ADN del acusado, que fue detenido el viernes pasado y que, pese a entregarse, no estuvo cooperado con los investigadores.

Una investigación con revelaciones familiares

El caso tomó un giro particular cuando fue el padre de Robinson quien lo identificó en las imágenes de vigilancia difundidas por las autoridades. Según consta en los documentos judiciales, el hombre reconoció que el arma del ataque coincidía con un rifle que le había regalado a su hijo.

Robinson permanece detenido sin derecho a fianza y no ha confesado el crimen ni coopera con las autoridades, según confirmó el gobernador de Utah, Spencer Cox. La persona con la que convivía, que atraviesa un proceso de transición de género, declaró estar impactada por el hecho y se mostró colaborativa en la investigación.

El propio Cox definió a Robinson como un joven con una “ideología izquierdista”, aunque no estaba afiliado a ningún partido político. De acuerdo con testimonios de allegados, pasaba gran parte de su tiempo jugando videojuegos y en los últimos años había mostrado un mayor interés por la política.

Charlie Kirk, un referente conservador asesinado

Charlie Kirk, de 31 años, era uno de los activistas conservadores más influyentes en Estados Unidos. Cofundador en 2012 de Turning Point USA, organización dedicada a promover el conservadurismo en escuelas y universidades, había construido una base de millones de seguidores y era un firme aliado del expresidente Donald Trump.

Kirk se encontraba en Utah en el inicio de una gira universitaria cuando fue atacado desde el tejado de un edificio cercano al campus. Su asesinato fue calificado por el fiscal Gray como “una tragedia estadounidense”, mientras que Trump responsabilizó del crimen a la “izquierda radical” y anunció que participará del funeral, previsto para el próximo 21 de septiembre.

El proceso judicial contra Robinson recién comienza, con una primera audiencia virtual en el Cuarto Distrito Judicial de Utah, pero ya marca uno de los episodios más conmocionantes de la política reciente en ese país.

Seguí leyendo:





