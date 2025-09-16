En el segundo trimestre del año, la tasa de desocupación en la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en 7,7 por ciento, de acuerdo con datos del Instituto de Estadísticas y Censos porteño (Idecba). La cifra representa un aumento de 0,4 puntos en comparación con el mismo período de 2024. El sur de la Ciudad concentró los niveles más altos de desempleo, con el 10,5 por ciento de la población económicamente activa afectada. El problema también golpea con mayor intensidad a las mujeres y a quienes se desempeñan en puestos de baja calificación. El dato en territorio porteño anticipa al relevamiento nacional que publicará este jueves el Indec: todo indica que el reporte confirmará el deterioro general en el mercado laboral..

La Ciudad no escapa a la dinámica recesiva que generó la política económica de Javier Milei. En la zona centro la problemática de no conseguir trabajo alcanzó al 7,2 por ciento y en el norte al 6,1 por ciento de la población económicamente activa.

Respecto a la brecha por género, las mujeres están más afectadas por el fenómeno de la desocupación que los varones: su tasa asciende a 8,8 por ciento, mientras que la masculina es de 6,7 por ciento.

En cuanto a la última ocupación de quienes están desocupados, el 94,6 por ciento tenía un puesto en el sector privado y el 85,5 por ciento se desempeñaba en el sector productor de servicios. Además, el 69,6 por ciento trabajaba en puestos de calificación baja (no calificada u operativa) y el 79,4 por ciento tenía menos de cinco años de antigüedad (en particular, el 40,6 por ciento no llegó a cumplir el año calendario). En otras palabras, la mayoría de los despedidos proviene de empleos precarios, de baja calificación y con escasa estabilidad. El recorte del empleo golpea con más fuerza a los trabajadores más vulnerables.

Otro indicador que expone la fragilidad del mercado laboral en la actualidad es la tasa de subocupación horaria, porque expresa la porción de la población activa que trabaja menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y está disponible para trabajar más horas: alcanzó el 10,3 por ciento de la población económicamente activa en el segundo trimestre, según Idecba. Vale notar que dos tercios de la población subocupada (66,3 por ciento) se concentra en el grupo “no demandante”, es decir, que no buscan activamente una ocupación de más horas. Este trabajo de medio tiempo puede complementar a otras fuentes de ingreso –como una AUH- o tratarse de personas que estudian además de trabajar.

En el segundo trimestre del año, tanto la población económicamente activa como la población ocupada mantienen sus niveles en torno a los que tenían en el segundo trimestre de 2024. La tasa de actividad en relación a la población de 10 años o más de edad fue del 63,4 por ciento, señala la muestra oficial. En tanto la tasa de ocupación para ese mismo grupo de gente alcanzó al 58,5 por ciento.

A su vez, el 72,6 por ciento de la población ocupada trabaja en condición asalariada y la población asalariada con cobertura jubilatoria es el 71,6 por ciento (mientras que un año atrás era de 73,9 por ciento de la población asalariada, lo que significa un descenso interanual del 2,3 pp.). Como contraparte de lo anterior, al 28,4 por ciento de los integrantes de la población asalariada, los empleadores y empleadoras no les efectúan descuentos jubilatorios. Esta variable que es una proxy de la informalidad es mucho menor en CABA que el promedio nacional, según la medición de Indec para el primer trimestre de 2025 el 36,3 por ciento de la población asalariada no tenía descuento jubilatorio.

Por último, la población que trabaja por cuenta propia significa el 22 por ciento de la población ocupada, lo que evidencia una caída de 2,7 pp. en la comparación interanual. En tanto que la distribución de la población ocupada por rama de actividad resulta la siguiente: el rubro de Servicios concentra el 73,5 por ciento del empleo, seguido de Comercio, con 14,6 por ciento del total. Por su parte, Industria y Construcción involucra el 10,9 por ciento del total.