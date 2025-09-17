El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue condenado a pagar una indemnización de un millón de reales por declaraciones racistas durante su gestión y deberá disculparse de forma pública por lo expresado, según la sentencia de la Sala 3 del Tribunal Regional Federal de la ciudad sureña de Porto Alegre.

La sentencia condenatoria se produce después de que la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil condenara el pasado 11 de septiembre al exmandatario a cumplir una pena de 27 años y tres meses de prisión por participar en una tentativa de golpe de Estado.

La nueva condena por racismo tiene como argumento que las declaraciones hechas por Bolsonaro cuando era presidente sobre el cabello rizado de un joven de ascendencia africana durante una transmisión en 2021, ocasionaron un “daño moral”, al afectar los valores de la sociedad en su conjunto.

En 2021, Bolsonaro comparó el peinado “afro” de un simpatizante con un “criadero de cucarachas” e insinuó que tenía piojos.

La causa penal fue interpuesta de manera conjunta por el Ministerio Público Federal y la Defensoría Pública Federal. Los jueces consideran del caso que las declaraciones del entonces presidente de Brasil reflejan estigmas y rechazan el argumento de la defensa, en el sentido de que se trata solamente de una “broma”, mientras que la sentencia podrá ser apelada ante cortes superiores federales.

El juez relator del caso, Rogério Fraveto, consideró que las declaraciones tenían “contenido ofensivo y discriminatorio hacia la población negra en general” y eran “discriminación disfrazada de broma”. Argumentó que las frases van más allá de la libertad de expresión y contribuyen a reproducir la idea de “supremacía blanca”.