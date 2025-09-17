Este miércoles 17 de septiembre, estudiantes, docentes, junto a médicos y residentes del Hospital Garrahan, movimientos sociales, jubilados y sindicatos de la CGT y la CTA saldrán a las calles para la tercera marcha federal universitaria al Congreso. La convocatoria, que promete ser masiva y replicarse en todo el país, es en rechazo a los vetos del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica.



Bajo la consigna “No a los vetos. Sí a la Universidad y la Salud Pública”, se espera que miles de personas se concentren en diferentes puntos de la Ciudad para luego movilizarse al Congreso, donde a partir de las 13 hs se llevará a cabo una sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar las leyes vetadas por el presidente ultraderechista.

El acto central de la jornada será a las 18 hs, frente al Palacio Legislativo, pero las concentraciones, cortes y desvío de tránsito en los alrededores comenzarán muchas horas antes, a partir del mediodía.

La zona más afectada por la marcha será la Avenida Callao, entre Chile y Viamonte; la Avenida Entre Ríos; la Avenida Rivadavia, entre Entre Ríos y Callao, la Avenida de Mayo, Hipólito Yrigoyen y las calles circundantes al Congreso.

Estos son los principales puntos de concentración:



12 hs: trabajadores del Garrahan, en la puerta del hospital





trabajadores del en la puerta del hospital 12 hs : Frente de Izquierda, en Montevideo y Rivadavia





: Frente de Izquierda, en Montevideo y Rivadavia 13 hs : Facultad de Derecho, escalinatas de la Facultad.





: Facultad de Derecho, escalinatas de la Facultad. 13.30 hs: Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, Santiago del Estero al 1029.





Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, Santiago del Estero al 1029. 14 hs: CGT, CTA y ATE - 14 hs. San José y Av. de Mayo.





14.30 hs: Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), Plaza Houssey.





Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), Plaza Houssey. 14.30 hs: Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, Av. de Mayo y San José.





Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, Av. de Mayo y San José. 14.30 hs: Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN), Av. de Mayo y San José.





Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN), Av. de Mayo y San José. 14.30 hs: Movimiento Derecho al Futuro, sede de Madres de Plaza de Mayo (Hipólito Yrigoyen 1584).





Movimiento Derecho al Futuro, sede de Madres de Plaza de Mayo (Hipólito Yrigoyen 1584). 15 hs: Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Solís e Yrigoyen.





Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Solís e Yrigoyen. 15 hs: CGT, 15 hs en Yrigoyen y Solís





