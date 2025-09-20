Tan relevante es el aporte de Manuel Belgrano para la historia del pensamiento económico argentino que este domingo 21 de septiembre se celebra en nuestro país el día del economista en conmemoración a la asunción efectiva de Belgrano al cargo de primer Secretario del Consulado de Comercio de Buenos Aires en 1794.

Manuel Belgrano, tradicionalmente reconocido como el creador de la bandera argentina y prócer de la independencia, fue mucho más que un militar y político. Su legado como primer economista del Río de la Plata y visionario del desarrollo nacional constituye un aspecto fundamental, aunque frecuentemente subestimado, de su contribución histórica. En un contexto colonial donde las ideas económicas circulaban con restricciones, Belgrano emergió como un pensador original que adaptó las teorías europeas a la realidad rioplatense, anticipando debates que seguirían vigentes por siglos en la Argentina.

Su formación

Belgrano accedió a una educación privilegiada para su época. Estudió en las universidades de Salamanca y Valladolid, donde se graduó como abogado hacia 1793. Durante su estadía en España, se sumergió en el fervor de las ideas económicas que circulaban en Europa, entrando en contacto con múltiples escuelas de pensamiento. Esta formación plural le permitió desarrollar un pensamiento ecléctico y pragmático, no dogmático, que tomaría de cada teoría aquello que resultara aplicable al contexto rioplatense.

Como Secretario Perpetuo del Consulado de Comercio de Buenos Aires desde 1794 , Belgrano tuvo una plataforma institucional para difundir sus ideas económicas. A través de sus Memorias del Consulado y posteriormente del periódico Correo de Comercio (fundado en 1810), expuso sistemáticamente su pensamiento sobre agricultura, industria, comercio y educación.

Sus ideas

Desde allí plasmó su concepción del desarrollo económico basado en la interacción armónica de tres sectores fundamentales: Agricultura como "madre fecunda que proporciona todas las materias que dan movimiento a las artes y el comercio", Industria, en tanto transformación de la materia prima que agregue valor mediante el trabajo y el comercio como instancia de distribución y realización del valor de los productos manufacturados.

De todos modos, sostenía que "ni la agricultura ni el comercio serían, casi en ningún caso, suficientes para establecer la felicidad de un pueblo si no entrase a su socorro la oficiosa industria". Esta visión integrada desafiaba abiertamente la división internacional del trabajo que Inglaterra intentaba imponer, donde las colonias proveían materias primas y la metrópoli exportaba manufacturas.

Uno de sus aportes más destacados fue el de insistir en que el destino de la producción agrícola no debía ser la exportación de materias primas sin procesar, sino su transformación mediante el trabajo industrial. Afirmaba que "Todas las naciones cultas se esmeran en que sus materias primas no salgan de sus estados a manufacturarse, y todo su empeño es conseguir, no sólo el darles nueva forma, sino en atraer las del Extranjero, para ejecutar lo mismo y después vendérselas".

Frente a las tendencias librecambistas, Belgrano adoptó una posición proteccionista pragmática: "La importación de mercancías que impide el consumo de las del país, o que perjudican al progreso de sus manufacturas y de su cultivo lleva tras sí necesariamente la ruina de una nación". En este sentido, consideraba indispensable la intervención del Estado en la economía para guiar el desarrollo industrial incipiente y recomendaba su protección.

Tierra y deuda

Belgrano también identificó tempranamente que la falta de propiedad de la tierra por quienes la trabajaban era uno de los principales obstáculos para el desarrollo agrícola. "Es muy sabido que no ha habido quien piense en la felicidad del género humano que no haya traído a consideración la importancia de que todo hombre sea un propietario para que se valga a sí mismo y a la sociedad", sostenía.

En efecto, propuso una verdadera reforma agraria basada en la expropiación de tierras en desuso para entregarlas a los agricultores sin tierra, reconociendo que "el mal de donde provenían todas las infelicidades y miserias" era precisamente la estructura inequitativa de tenencia de la tierra.

En una posición también extraordinariamente actual, Belgrano rechazaba el endeudamiento externo como mecanismo de financiamiento del desarrollo: "El grueso interés del dinero convida a los extranjeros a hacer pasar el suyo para venir a ser acreedores del Estado. No nos detengamos sobre la preocupación pueril, que mira la arribada de este dinero como una ventaja".

Advertía que los "rivales de un pueblo no tienen medio más cierto de arruinar su comercio, que el tomar interés en sus deudas públicas" , anticipando debates sobre dependencia financiera que resonarían siglos después.

El valor

Belgrano fue pionero en considerar al trabajo como principal generador de valor y como actividad que dignifica al ser humano. Para él, el trabajo era "la forma de inserción en la sociedad" que preservaba al individuo "de todos los vicios y males". Identificó en este punto problemas muy concretos que afectaban a los agricultores: bajos salarios, viviendas precarias, falta de herramientas adecuadas, pero especialmente la carencia de propiedad de la tierra.

Al mismo tiempo, destacaba la importancia de la educación como elemento central tanto para el desarrollo económico como social . Entendía su relevancia en la formación para el trabajo y fue pionero en proponer que la educación fuera pública, gratuita, obligatoria y para ambos géneros por igual. Creó escuelas de dibujo técnico, matemática y náutica, y propuso la creación de otras, incluyendo una de agricultura.

Resulta realmente sorprendente la capacidad de Belgrano para anticiparse a los debates económicos fundamentales que se desarrollarían posteriormente. Su énfasis en el valor agregado mediante la industrialización prefiguraba debates sobre desarrollo económico aún extremadamente vigentes. Su reconocimiento del papel dinamizador del consumo anticipó teorías keynesianas. Su crítica a la división internacional del trabajo desafiaba la teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo, cuya principal obra se publicaría en 1817, siete años después de que Belgrano expusiera sus ideas.

Actualidad

El pensamiento económico de Manuel Belgrano mantiene una notable actualidad. Su insistencia en la industrialización como camino de desarrollo, su rechazo al endeudamiento externo como mecanismo de dependencia, su énfasis en la educación pública y su visión de la reforma agraria continúan siendo relevantes en los debates económicos contemporáneos.

Como señalara el propio José de San Martín: "Belgrano es el más metódico de los que conozco en nuestra América, lleno de integridad y talento natural, créanme Ustedes es lo mejor que tenemos en América del Sur".

Redescubrir su pensamiento económico no es solo un ejercicio histórico, sino un reconocimiento a una visión de desarrollo nacional que conserva plena vigencia para la reconstrucción de la soberanía nacional.

Manuel Belgrano encarnó el ideal del hombre público ilustrado que pone sus conocimientos al servicio de la construcción nacional. Su pensamiento económico, profundamente original y adaptado a las necesidades del Río de la Plata, combinó el diagnóstico agudo de los problemas estructurales con propuestas concretas para superarlos. Más que un teórico dogmático, fue un pragmático con visión estratégica, cuyo legado trasciende su época y se proyecta como fuente de inspiración para los desafíos del desarrollo económico en el siglo XXI.

* Economista UBA. @caramelo_pablo