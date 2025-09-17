París Saint-Germain, el vigente campeón de la Champions League, inició con una goleada la defensa de su título. Derrotó 4 a 0 de local a Atalanta con tantos del brasileño Marquinhos, el georgiano Kvaratskhelia y los portugueses Nuno Mendes y Gonçalo Ramos.

En tanto que Chelsea, el monarca mundial de clubes, arrancó perdiendo 3 a 1 de visitante ante Bayern Múnich. Enzo Fernández fue reemplazado a los 35 minutos del segundo tiempo por Estevao y Alejandro Garnacho jugó la media hora final. Harry Kane en dos ocasiones, una de penal, y Chalobah en contra señalaron los tantos alemanes en tanto que Cole Palmer descontó para los ingleses.

Con un gol de Virgil Van Dijk en el segundo minuto adicional, Liverpool batió por 3 a 2 a Atlético de Madrid en Anfield Road. Los ingleses ganaban 2 a 0 a los seis minutos de la etapa inicial, pero el equipo de Diego Simeone igualó con dos tantos de Llorente hasta que el cabezazo del defensor neerlandés desequilibró el partido. Alexis Mac Allister jugó la última media hora mientras que ni Julián Alvarez ni Thiago Almada estuvieron en el equipo madrileño, que sí tuvo a Giuliano Simeone y Nico González. Nahuel Molina ingresó en la segunda parte.

Con Lautaro Martínez marginado por lesión, Inter derrotó 2 a 0 a Ajax en Amsterdam con goles de Marcus Thuram y en los restantes partidos, hubo empates: Olympiakos y Pafos de Chipre terminaron 0 a 0 y Slavia Praga y Bodo Glimt, 2 a 2.

La primera fecha de la fase regular de la Champions League se completará este jueves con los partidos Manchester City-Napoli, Newcastle-Barcelona, Copenhague-Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt-Galatasaray, Brujas-Mónaco y Sporting Lisboa-Kairat Almaty.