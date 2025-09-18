Uno de los prófugos incorporados el lunes a la lista de los diez más buscados por el Ministerio de Justicia y Seguridad fue detenido ayer en Recreo. Se trata de Ernesto Fabián Quintana, buscado por el homicidio de un peón rural y ligado a una banda de narcomenudeo. La detención se produjo ayer a las 10.45, en un domicilio ubicado en barrio Las Mercedes de la ciudad de Recreo, en el departamento La Capital. Durante la requisa también se secuestró una pistola calibre 9 milímetros marca Taurus, sin numeración y con munición en recámara y 6 teléfonos celulares. La fiscal a cargo de la investigación es María Laura Urquiza. Quintana está acusado de un homicidio cometido en 2020 contra un peón rural cuyo cuerpo apareció en el río Coronda, bajo investigación de la Fiscalía Regional 1 con sede en la ciudad de Santa Fe. Según la subsecretaria de Inteligencia Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad, María Virginia Villar, está vinculado además al narcotráfico y al narcomenudeo en la zona. Por su captura, el Gobierno ofrecía 25 millones de pesos.

Su carpeta había sido incluida en la lista de los diez más buscados el último lunes. La nueva herramienta digital, la web de los delincuentes más buscados en la Provincia es www.santafe.gob.ar/index.php/web/guia/buscados. La misma se presentó con el objetivo de que la página contenga a todas las personas que tienen búsqueda por recompensa en la provincia.