El Senado le asestaría hoy otra dura derrota al Gobierno, ya que el conglomerado opositor reuniría los dos tercios necesarios para rechazar el veto de Javier Milei a la ley de reparto proporcional de acuerdo a la Coparticipación Federal de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Un proyecto que impulsaron los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, frente a la política de la administración libertaria que hasta ahora acumula los recursos económicos que corresponden a las provincias y que reparte a cuenta gotas y discrecionalmente.

La Cámara alta había aprobado el proyecto el 10 de julio pasado con 56 votos afirmativos y un solo voto negativo, con ausencias de los libertarios y de aquellos senadores que responden a gobernadores que sellaron alianzas provinciales con LLA . La oposición necesitará al menos 48 votos (los dos tercios necesarios si estuviera la totalidad de los senadores en el recinto) para rechazar el veto, que luego deberá definir Diputados.

El temario para la sesión se completa con el tratamiento de la denominada “ley Nicolás”, con el objetivo es evitar diagnósticos errados y mala praxis tras la muerte de Nicolás Deann; La creación del “Registro Nacional de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas y de Identificación de Personas de Identidad Desconocida Halladas con Vida o Fallecidas”, y darle carácter de ley al sistema “Alerta Sofía”, y otro proyecto que agrava penas por accidentes viales.