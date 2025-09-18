

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, participó, junto a jóvenes universitarios de toda La Matanza, de una nueva e histórica Marcha Federal Universitaria en defensa del pleno funcionamiento del sistema universitario público argentino.



"Este 17 de septiembre, una multitud de jóvenes salió a las calles para defender una Argentina inclusiva, porque la educación es un derecho de todas las argentinas y los argentinos y hay que defenderla”, destacó Espinoza.

En este contexto, el Intendente le pidió al presidente Milei que “reflexione y haga el esfuerzo por entender lo que significó el resultado de la elección bonaerense”, donde el Peronismo arrasó en La Matanza.



Además, Espinoza criticó el Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo: “Es un presupuesto que sigue ajustando a los más desprotegidos”.



La concentración tuvo lugar en la Plaza de los Dos Congresos y se enmarcó también en otros reclamos como el rechazo al veto de la Ley de Emergencia Sanitaria Pediátrica (Ley Garrahan).





“Nosotros vinimos a repudiar los vetos de Milei y a apoyar con mucha fuerza a nuestros jubilados y jubiladas, a los médicos y el personal de salud del Garrahan, y a exigir la atención inmediata de las necesidades en discapacidad; al igual que a las y los trabajadores, los emprendedores, los productores, los docentes, los estudiantes, los que viven de changas y los desocupados totales, que ven a un Presidente que dibuja un futuro mejor para dentro de tres meses, haciendo lo mismo.”, resaltó Espinoza.



“Milei tiene que cambiar el rumbo. La voz de las urnas fue clara y no es con dibujos contables que mejorará la vida de la gente”, afirmó Fernando Espinoza, y por último le pidió al presidente que “no piense en las felicitaciones del FMI y piense en generar trabajo y cuidar a los más débiles”.