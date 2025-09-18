La jornada de este miércoles en la Cámara de Diputados dejó mucho más que la insistencia de los legisladores en leyes claves para el entramado social: dejó la constancia de un cambio de dinámica del poder en el Congreso. La imagen más visible es la de un Gobierno golpeado en el recinto y una oposición que responde de manera heterogénea a cada iniciativa.

Así lo explicó por la 750 el presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, tras una sesión en la que se dio la primera insistencia a las leyes de financiamiento universitario y la declaración de la emergencia pediátrica en la que no aparecieron los viejos “héroes” de la oposición con peluca, que cambian su voto a último minuto para darle una mano al Gobierno de Javier Milei. Además, afirmó: “El Presidente está encerrado en relaciones tóxicas".

Ante la pregunta sobre el cambio de dinámica y cómo puede leerse la sesión del miércoles, Martínez comentó: “No es de ayer lo que pasó. Yo vengo diciendo que el contexto venía cambiando. Salvo en febrero, que fue el mes de ficha limpia y suspensión de las PASO, desde julio hasta ahora fue de mucha mayor articulación opositora en el Congreso que del oficialismo con sus aliados”.

Esto abre una dinámica nueva: “Y se les fue corriendo un primer nivel de aliados. Después se le fueron los radicales de Manes y Lousteau. Ahora espacios más cercanos a algunos gobernadores. Estas son de las cosas que cuando yo las digo muchos me putean, pero cada vez que pasa algo en el Congreso hay que pensar en la coyuntura siguiente”.

“En el veto a las jubilaciones gran parte de la resistencia tuvo que ver con los diputados misioneros, y ayer fueron claves en la resistencia. Es lógico que se viva con pasión, pero adentro del Congreso nuestro bloque hizo una tarea fenomenal de perseverancia. Porque al principio éramos 105 al día de ayer donde conseguimos 181 votos para el Garrahan”, afirmó.

Esto explica por qué la oposición cercana al Gobierno respondió de manera heterogénea: “En el PRO hubo cuatro posiciones distintas en el mismo bloque. Hubo dos posiciones en los radicales con peluca. Fue una situación muy atípica, que refleja que ya el palenque del Presidente no ocupa el centro del dispositivo parlamentario. Lo que hay es un corrimiento de todos los espacios políticos a la conformación de mayorías. Pero donde la oposición busca acordar con la oposición, no con el oficialismo”.

¿Fue un límite para el Gobierno?

Ante la pregunta sobre si lo que marca la sesión fue un límite para el Gobierno, Martínez contestó: “¿Fue un límite la insistencia en discapacidad? Sí. ¿Lo del Garrahan? Sí. También lo fue la elección en la provincia de Buenos Aires. No hay que negarle relevancia”.

Pero, sobre todo, dijo, el límite está en la propia dinámica del Gobierno: “Lo que sí, yo hoy leo toda la crónica de cómo vivió el Presidente, lo que paso y hay una palabra que atraviesa, la palabra encierro. El Presidente encerrado en Casa Rosada. Y me parece que eso es lo peor que le está pasando a la vida política, institucional y económica de Argentina”.

“El Presidente está encerrado en relaciones tóxicas. No tiene casi contacto con la realidad. El teléfono, sus redes sociales, hace tiempo se llenó de fanáticos y no hay pueblo. No visita las provincias. No tiene idea de lo que está pasando. No sabe, estoy seguro, que echaron a 80 trabajadores de Swift y no sabe. Ni que cerró la fábrica de motos en Campana. Ni que hay una empresa en crisis que vendía ejes a camiones y ahora va a empezar a importarlas. Eso es lo más complicado que tenemos en el escenario”, comentó Martínez.

Algo que también tiene su correlato en el Congreso: “El oficialismo presenta proyectos de ley. Hay pocas iniciativas del Gobierno. Hay un mecanismo de control interno muy férreo. No se puede presentar cualquier cosa. Te dice qué sí y qué no. Lo que rige es una cosa muy estructurada, muy estática, por parte del oficialismo”.

“Creo que eso se ha reflejado. Primero, por el supuesto poder de Milei de ocupar el centro de la escena. Lo ponían toda la carga de responsabilidad de la agenda al Presidente. Ahora, entre ellos se están botoneando todo el tiempo y le impide al Gobierno abrir la ventana y que entre un poco de aire. Están todo el día encerrados en su interna”, finalizó.