El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, aseguró, en la previa del tratamiento legislativo que rechazó los vetos del presidente Javier Milei al financiamiento a las universidades y al Hospital Garrahan, que ambos temas eran "muy sensibles", para quienes viven en el NOA y el NEA, ya que ese sector siempre fue "olvidado por las políticas centralistas de todos los gobiernos". ¿Cómo votó cada diputado salteño?

"Les pido a los diputados del NOA y NEA que defiendan las oportunidades de los jóvenes y la salud de los niños", había solicitado el mandatario provincial antes de la sesión en la que el Gobierno nacional recibió un duro revés. Ahora, falta que el Senado resuelva el destino definitivo de los vetos presidenciales.

El cachetazo contra el Gobierno fue contundente: 181 votos a favor, frente a 60 en contra y una abstención para sostener la emergencia pediátrica y 174 votos positivos, 67 negativos y dos abstenciones para el financiamiento de las universidades. Los siete diputados por Salta votaron de manera idéntica ambos vetos:

Calletti, Pamela (Innovación Federal) AFIRMATIVO

Estrada, Emiliano (Unión Por La Patria) AFIRMATIVO

Outes, Pablo (Innovación Federal) AFIRMATIVO

Vega, Yolanda (Innovación Federal) AFIRMATIVO

Moreno Ovalle, Julio (La Libertad Avanza) NEGATIVO

Orozco, Emilia (La Libertad Avanza) NEGATIVO

Zapata, Carlos Raúl (La Libertad Avanza) NEGATIVO

Respecto del sentido del voto de los diputados, Sáenz había hecho un llamado a los legisladores nacionales del norte argentino para que "independientemente de las banderías políticas" defiendan en el recinto "las oportunidades de sus jóvenes en cada una de estas universidades, que defiendan la salud de los miles y miles de niños que fueron curados y que hoy tienen vida gracias al Garrahan".

Por último, el gobernador había resaltado la importancia del financiamiento para las universidades nacionales, ya que en ese sector no dependía el desequilibrio fiscal. "Defendamos las oportunidades de esos miles de jóvenes que quieren cumplir un sueño en la universidad y tener un futuro. También defendamos a esos niños que el Garrahan les dio vida", había afirmado.