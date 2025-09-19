En una suerte de cama que se parece a un sarcófago ella le habla al hombre que duerme a su lado. Ronca de una manera tan afinada que es como un zorzal en su última noche. Ella está en la cama con el hombre con el que toda mujer sueña. Unas horas después se subirá a un avión que va a estallar antes de levantar vuelo y el mundo entero llorará su muerte.

Estrellita es una vampira que le mordió el cuello a Carlos Gardel para darle la eternidad pero, como ella es un personaje de poca monta, una mujer que solo pudo llegar a extra de las películas del Zorzal criollo, sus agallas como vampira no producen ningún efecto. Gardel muere en Medellín y ella al chuparle la sangre se ha tragado su voz. Ahora Estrellita del Regil canta como él. La voz de Gardel en el cuerpo de una mujer que nunca pudo lograr notoriedad ni salir de la penumbra se convierte en un fenómeno de feria, en una experiencia similar a un Frankenstein o a otra versión del travestismo como bricolaje donde el virtuosismo de la voz se expresa como un fragmento en un cuerpo ajeno y, de este modo, la cualidad se degrada ante quienes pueden oírla.

La viva voz combina en su dramaturgia los datos reales con la más osada fantasía. Estrellita del Regil fue una admiradora de Gardel como tantas otras que logró participar como extra en Tango Bar (John Reinhardt. 1935). Después de la muerte de Gardel intentó suicidarse en el Middletowne Hotel, donde se alojó el cantante en su estadía en Nueva York. Ella aseguraba que se habían casado en secreto y se postulaba como la viuda de Gardel. En esta suma de declaraciones y acciones extravagantes construyó una pequeña leyenda que en esta obra no es tomada como información sino como referencia o inspiración para inventar y potenciar a un ser que contiene el campo imaginario propio de la admiración y el fanatismo, un universo ligado al fervor de los sueños, a un amor que no acepta los límites de lo real.

Fabián Diaz y Andrés Gallina como los autores de La viva voz se valen del mito, de la manera en que la figura de Gardel habita en esta mujer para construir un personaje basado en la caracterización y la imagen. Estrellita, a cargo de María Merlino, es una vampira descomunal, exacerbada en su vestimenta. La voz de la actriz es trabajada como una suerte de pose que se sostiene en la construcción gráfica del personaje de Estrellita. La mujer real era hispano estadounidense y Merlino trabaja sobre un modo de hablar similar al cine de los años treinta pero también a un español propio del doblaje, basado en una forma más arquetípica que espontánea.

Es bastante lógico que al pensar una narrativa ligada al componente visual, el director de esta obra sea el diseñador Pablo Ramírez. El vestuario (tal vez demasiado refinado para un personaje tan periférico) es el escenario donde los hechos que cuenta la protagonista parecen posibles. El amor de Estrellita hacia Gardel sólo puede consumarse desde la posesión, la noche que pasaron juntos en ese hotel de Medellín tuvo lugar la succión de su sangre y su alma en un deseo intrépido de convertirse en él.

La aventura es oscura, no solo por el carácter gótico de la puesta sino porque sabemos que a Estrellita solo le espera el fracaso. Ella es una suerte de fenómeno, una rareza propia del espiritismo. A ese ser anónimo se le ha metido en el cuerpo la voz de Gardel, ella puede revivirlo ante las masas que la convocan pero que también aguardan el desastre. Quieren que todo sea falso aunque su voz les da un poco de consuelo y de morbo.

Elegir el punto de vista de un personaje que siempre ocupó el lugar de observadora (y que por ese motivo está más predispuesta a la imaginación) es también un acto de apropiación. Gardel es para ella un ser de una pieza, como lo fue y lo sigue siendo para muchos de sus seguidores, un ícono al que ella tomó con fervor. El contacto entre ellos no podía traer otra cosa que la muerte. De hecho en esta historia más que el accidente técnico del avión parece que Estrellita, en su afán vampírico, lo hubiera matado cuando quiso darle la eternidad como si no pudiera soportar el sueño cumplido de su noche de amor. María Merlino decide asumir el personaje alejado de todo realismo, más cercana a ese murciélago que la acompaña todo el tiempo y que parece ser su verdadero interlocutor, que a una persona. En la soledad de Estrellita se manifiesta su marginalidad y el derrotero que va a llevarla a perder esa voz que supo capturar.

La fugacidad de ese momento donde Estrellita aparece en el film junto a otras jóvenes detrás de Gardel que, por supuesto, está cantando y se lleva todas las miradas, es el reflejo de un film que se proyecta en el respaldo de su cama sarcófago. La escenografía de Jazmín Beri, acertada en su síntesis y en la variedad narrativa que propone, enmarca el escenario donde Estrellita se convierte en el personaje a observar, donde conquista su protagonismo y también es una suerte de cueva o escondite, el lugar destinado para esta mujer que necesita de la sangre como alimento como si su cuerpo estuviera vacío, dispuesto a alojar la voz amada.

La viva voz se presenta de jueves a domingos a las 18 en el Teatro Cervantes.