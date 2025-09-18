El sociólogo y periodista Jorge Elbaum analizó el creciente conflicto entre Estados Unidos y Venezuela y afirmó que no solo peligra la libertad del territorio bolivariano, sino también la de toda Latinoamérica.

Según Elbaum, la situación en Venezuela es crítica porque Donald Trump necesita "alguna victoria”.

“Trump necesita alguna victoria, alguna guerra. Y como la pierden en Europa Oriental y también la pierden comercial y tecnológicamente en China, alguna guerrita necesita, y en todo caso lo que están haciendo es un bloqueo militar contra Venezuela”, sostuvo, entrevistado en la 750.

En esa línea, calificó a los bombardeos de Estados Unidos a lanchas en territorio bolivariano como “supuestos”, ya que desde la administración trumpista dicen haber eliminado a 14 “narcoterroristas” pero hasta el momento no hay ni familiares que pidan por ellos o información de quiénes eran.

“Además, sería un crimen en aguas internacionales porque lo que tienen que hacer, si son delincuentes, es detenerlos y llevarlos ante la justicia. Por eso hay dudas de si esto es verdad o no. Lo cierto es que la Armada está rodeando a Venezuela. Es una lógica de intimidación sobre toda América Latina”, aseguró.

“Hubo un informe que estaba clasificado pero que gracias al New York Times se pudo conocer en estas semanas y que señala que un enviado de Trump dialogó con Maduro hace aproximadamente seis meses. Luego se supo que era un integrante de la CIA, Richard Grenell, quien elaboró un informe -que están tratando de evitar que se conozca- en donde dice que es imposible invadir Venezuela por las siguientes características: si se necesitaron 30 mil para invadir Panamá, 10 mil para invadir Granada, 450 mil para invadir Vietnam, se necesitarían uno o dos millones de soldados norteamericanos para invadir un territorio muchísimo más grande que Vietnam y de mucha extensión en términos de selvas, espacios donde las milicias o fuerzas bolivarianas podrían dar batalla”, argumentó.

Por último, Elbaum enfatizó en una información que es vox populi: Donald Trump quiere el petróleo de Venezuela, por eso estas intrigas.

“Estados Unidos tiene reservas por 15 años en el marco de esta nueva tecnología llamada fracking. Está en el puesto 11 del ranking mundial de reservas de petróleo pero consume el 40% de todo el petróleo mundial. Venezuela es la primera reserva en el ranking. Y Trump lo dijo abiertamente”, cerró.